Daisy Coffie Huntu nos ta bai sòru pa nos kontaktonan keda estrecho ku komprenshon mutuo i e deseo pa fortifiká otro.

‘E bario Rincon, den parti nortwèst di nos isla, tabata eksistí mas ku 100 aña kaba, promé ku e promé hulandesnan ku a sali for di Amsterdam òf Middelburg a pone pia na tera na nos kosta. Personalmente mi ta orguyoso di mi diferente raisnan, pero sigur tambe di mi desendensia di esnan, pa kende ya kaba Boneiru tabata un kas, hopi promé ku asta a funda Rincon. Nos sa kiko ta nifiká pa pensa mas leu ku nos fronteranan. No nesesariamente pa komèrsio i no pa ganashi, pero pasobra pa medio di eksperensia propio durante hopi siglo nos ta realisá ku konekshon berdadero i duradero no ta surgi for di ganashi propio, pero for di eksperensianan i balornan kompartí. Mi ta bisa tur esaki ku un hemut kontentu. Mi ta bis’é ku speransa, ku optimismo i ku e firme konvikshon ku pensa mas leu ku frontera i atendé konhuntamente ku nos asuntunan, tin balor i ta ofresé bentaha pa tur parti di nos Reino’.

Ter gelegenheid van het bezoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan Bonaire had ik het volgende naar voren gebracht: ‘Naar eigen zeggen bent u nog niet zo goed bekend met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar u heeft wél een schat aan ervaring opgedaan in steden als Amsterdam en Rotterdam. U zult het dus herkennen als ik zeg dat er honderden gemeenten in Europees Nederland zijn. Maar er zijn slechts wéinig gemeenten met een echt internationaal karakter en met functies die ver over de grenzen reiken. Bonaire, ons thuis, is ook zo’n plek. Ons kleine eiland heeft een internationaal vliegveld. Een zeehaven waar de halve wereld aanmeert. Een economie die net zo goed investeerders en werknemers aantrekt uit Venezuela of Miami als uit Milaan of Moskou. Bonaire heeft een bevolking waarin alle windstreken samenkomen. Bonaire heeft een eigen taal en kent een sterke verbondenheid met zowel onze naburige eilanden en landen als onze verre vrienden. Verbondenheid in een gedeelde geschiedenis, in eten, in drinken, in feestdagen, in de kunsten, in humor, in literatuur en poëzie, in muziek – kortom: in alles wat ons mens maakt. Wij hebben een sterke connectie met op zijn minst vier, vijf continenten, subcontinenten en regio’s van de wereld. Onze families en verwanten wonen zowel in Nikiboko als Coro, Venezuela en zowel in Nort’i Saliña als in Nijmegen.’