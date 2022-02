Parlamentario Michelangelo Martines

Un konseho ta bai na PNP, Bosnan basta ku bosnan furia di masbangu kontra Ministernan di bosnan partner den Kualishon buskando scorementu, e Minister di finansa a bini ta hasi un bon trabou anto si bosnan no ta gusta su forma, Bosnan mester SAKA STEKKER, bosnan a bini ta papia ya pa hopi tempu sin ta hasi nada, BOSNAN DI PNP SA BON BON KU BOSNAN NO TA KLA PA SAKA STEKKER NIUN RATU, paso esei ta nifika ku ta kas bosnan ta bai anto ningun di bosnan no ta kla pa bai kas paso e stul ta dushi, Awel FEEL E KEDA RUSTIG KLA.