CAft: “Hasi uso di rekuperashon ekonómiko pa pone finansa públiko na òrdu”

Oranjestad – Ekonomia di Aruba ta mustra un kresementu rápido. Ta premirá ku e aña aki turismo lo regresá na e nivel kaminda e tabata promé ku e krisis di COVID-19. Ta nesesario pa Aruba tuma medida awor aki pa drástikamente redusí e deéfisit supstansial den 2022 i realisá un surplus den 2023. Mester hasi esaki pa redusí e debe nashonal ku na 2021 a suma AWG 5,7 miar. Den e kuadro aki bahamentu di gastu i reformanan ku ta hisa e potenshal di kresementu ekonómiko ta esensial. Partikularmente mester bini ku medida struktural pa baha gastunan di personal.

Presupuesto di 2022 i 2023

Segun e último datonan, e rekuperashon di turismo ta progresando mas rápido ku loke a spera. Segun e último pronóstikonan, e turismo den 2022 ya lo alkansá e nivel ku e tabatin na aña 2019. Ku e rekuperashon mas rápido aki di turismo, e ekonomia tambe ta rekuperando den forma próspero. Esaki mester keda reflehá den e presupuesto di pais. E proyekto di lei di presupuesto pa aña 2022 ainda no a keda presentá na Parlamento. Pa e motibu aki, gobièrnu ainda no tin mandato pa ehekutá e presupuesto. Den e proyekto di ley di presupuesto tin un défisit signifikativo di AWG 286 mion di e pais. Esaki lo nifiká ku e aña aki e debe di Aruba tambe ta oumentá supstansialmente. E gastunan di interes di e aña aki ta suma AWG 261 mion. Esaki histórikamente ta un nivel haltu sin presedente. Pa e motibu aki ta hopi importante pa e aña aki kaba limitá e gastunan. Pa redusí e debe nashonal, kual aktualmente ta suma AWG 53 mil pa persona di e poblashon di Aruba, ta nesesario pa realisá un surplus presupestuario kuminsando na aña 2023. Pa logra esaki, ta inevitabel i di suma importansia pa tene e gastunan di gobièrnu bou di kòntròl. Ta di importansia determinante pa hiba e gastunan di personal, ku den 2022 a suma na mas ku 35 porsiento di e entradanan, na un nivel mas abou. E gastunan na produkto i servisio tambe mester keda redusí. CAft ta konsehá Aruba pa presentá e proyekto di lei di presupuesto na Parlamento mas pronto posibel ku un défisit signifikativamente mas abou.

Kòntròl riba areglo di supsidio di suèldo

For di kòntròl di e areglo di supsidio di suèldo pa e añanan 2020 i 2021 ta sali na kla ku serka un gran kantidat di empresa e pèrdidad di benta a resultá mas abou ku loke a premirá. Esaki ta nifiká ku den e añanan ei a paga di mas supsidio di suèldo. E empresanan aki mester paga bèk AWG 108 mion. E hecho ku Banko di Seguridat Sosial práktikamente a finalisá e kòntròl riba e areglo di supsidio di suèldo pa e añanan 2020 i 2021, ta algu ku CAft ta konsiderá positivo. CAft ta insistí pa kuminsá ku kobransa na e forma mas diligente posibel, ya ku si esaki no tuma lugá, despues e chèns lo bira mas grandi ku no por logra mas pa kobra bèk e loke e empresanan debe.

Reformanan

E reformanan den e Pakete di Pais (Landspakket) ta esensial pa impulsá kresementu ekonómiko. Aruba tin planeá pa implementá un reforma fiskal entrante aña 2023. Pa motibu di falta di informashon tokante e plan di reforma fiskal aki, CAft no ta den posishon di forma un opinion si e kalkulashonnan manera menshoná den e presupuesto ta realístiko. CAft ta puntra su mes kon e reforma fiskal i e oumentonan di impuesto ku ta inkluí den dje lo afektá e presupuesto i kua efekto esaki lo tin riba e kresemientu ekonómiko. Ta di vital importansia pa limitá gastunan públiko den e presupuesto, loke lo hasi rekursonan disponibel pa por akomodá e reforma fiskal.

E reformanan den seguridat sosial i kuido ta nesesario pa por garantisá sostenibilidat di e sistema pa futuro generashonnan. Gobièrnu a anunsiá mediadanan konkreto manera un kontribushon personal i un lista positivo pa por logra realisá ekonomisashon den kuido. Ta esensial pa ehekutá e medidanan aki riba un término kòrtiku. E ekonomisashon ku ta resultá for di nan ta un promé paso den direkshon di un kuido sostenibel i esaki lo mester hasi posibel pa riba término kòrtiku e pais no tin mester di hasi kontribushon pa por kompensá e défisitnan den AZV.



CAft a hiba un bishita virtual na Aruba riba 17 i 18 febrüari. A hiba kòmbersashon ku, entre otro, Gobernador, Minister di Finansa i Kultura, Konseho di Minister i e Komishon Parlamentario di Finansa, Organisashon Gubernamental, Kultura i Deporte. Banda di esaki CAft a hiba kòmbersashon tambe ku gerensianan di Departamento di Impuesto, Aruba Tourism Authority i e Órgano di Ehekushon Seguro Médiko General (AZV).

