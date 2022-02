MINISTER DI HUSTISIA GILMAR PISAS A REUNÍ KU ACTIE CENTRUM ONDERMIJNING CURACAO

Wat is ondermijning / Kiko ta krímen ku ta mina ?

Het bestrijden van de ondermijning op Curaçao is noodzakelijk. In dit kader kent Curaçao reeds het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Een team van het Openbaar Ministerie (OM), onder de directe verantwoordelijkheid van de Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. Ook is sinds enige tijd het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC) actief. Het betreft een integrale aanpak door het Openbaar Ministerie (OM), politie (KPC), Recherche Samenwekings Team (RST), Koninklijke Marechaussee, Kustwacht, Douane Curaçao, Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en het Ministerie van Justitie van Curaçao. De taskforce ACOC focust zich met name op vuurwapens, mensenhandel, mensensmokkel, drugs, criminele bendes en liquidaties op Curaçao.

Er is geen eenduidige betekenis van het begrip ondermijning te geven. Binnen de bestuurlijke en integrale aanpak wordt het begrip ondermijning echter veelvuldig gebruikt, maar in praktijk is het vaak nog onduidelijk welke betekenis gebruik dient te worden. Een voorbeeld van ondermijning is een berg. Als de basis van de berg wegvalt, krijg je een verschuiving van een deel van de berg. De berg wordt instabiel en vertoont scheuren.

Een veelvuldig gehanteerde definitie is: “het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haat beschermt.”

Kiko ta krímen ku ta mina ?

Kombatimentu di krímen ku ta mina (ondermijning) na Kòrsou ta nesesario. Den kuadro di esaki ya kaba Kòrsou konosé e Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Ta trata di un team di Ministerio Públiko (OM), bou di responsabilidat direkto di Prokuradó-general (PG) di Kòrsou, Sint Maarten i islanan BES. Tambe Kòrsou konosé e Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC). Ta trata di un team ku ta atendé ku krímen ku ta mina i ta konta ku partisipashon di entre otro polis (KPC), Recherche Samenwekings Team (RST), Koninklijke Marechaussee, Kustwacht, Douane Curaçao, Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) i Ministerio di hustisia di Kòrsou. Taskforce ACOC su fokùs ta spesífikamente riba e siguiente terenonan: arma di kandela, trafikashon di hende, droga gengnan kriminal i likidashon riba Kòrsou.

No tin un nifikashon univokal pa duna di e palabra mina, esta ondermijning. Denter di e atendimiento atministrativo i integral ta usa e palabra mina, esta ondermijning hopi. Krímen ku ta mina ta manera un seru. Ora e base di e seru kai afó, e ta pèrkurá pa un shift ireparabel di un parti di e montaña. E seru ta bira instabil ku markanan profundo.

Den praktiká ta ketu bai difísil pa spesifiká e palabra. Un splikashon ku ta ser usá hopi ta: “Debilitá of abusá di e struktura di nos sosiedat, ku por resultá den un efekto riba e fundamentu i legitimidat di e sistema ku tin ku protehé.”