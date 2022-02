Notisia di polis di djárason 16 di febrüari te ku djaluna 21 di febrüari 2022/Politieberichten van woensdag 16 februari tot en met maandag 21 februari 2022

Notisia di polis di djárason 16 di febrüari te ku djaluna 21 di febrüari 2022



Detenshon

Riba djárason 16 di febrüari 2022 a detené un dama ku inisialnan V. A. A. pa inkumbrimentu. E sospechoso den e kaso aki tabata bende produkto hòrtá/sustraé.



Ladronisia di baiskel

Entre djárason 16 di febrüari 10’or di anochi i djaweps 17 di febrüari 6’or di mainta a bai ku un baiskel di dama for di un kura di kas. E baiskel tabata na lòk. E kaso t abou di investigashon.



Ladronisia di dos ‘mountainbike’

Entre djárason 16 di febrüari i djaweps 17 di febrüari ladronisia a tuma lugá na Kaya Inglatera. Deskonosínan a bai ku dos ‘mountainbike’. E kaso ta bou di investigashon.



Kiebro den kas den Chèfi

Riba djaweps 17 di febrüari 2022 den oranan di mainta a mèldu kiebro den un kas situá den bario Chèfi. Deskonosínan den oranan di anochi di djaweps 17 di febrüari 2022 a kibra drenta i bai ku entre otro e outo (un Trailblazer pretu numerá B9561). Banda di e outo tambe a bai ku otro artíkulonan for di den i rònt di e kas, manera yabi di e kas, djùk di gasolin ku gasolin aden i ekipo pa dùik. Víktima di e kiebro a hasi denunsia na polis. Polis ta investigando e kaso.



Ladronisia di skuter

Riba djaweps 17 di febrüari 2022 a hasi denunsia di ladronisia di un skuter kolo bèrdè di marka La Souris City 49.9 CC numerá MF-1893. Deskonosínan a bai ku e skuter for di kurá di un edifisio di apartamento situá na Kaya Embira. Esaki a sosodé riba djaweps 17 di febrüari 2022 entre 12:10’or di mardugá i 7’or di mainta. E skuter tabata na lòk ku un kandal. Ta investigando e kaso.

Hit and run

Riba djabièrnè 18 di febrüari 2022 alrededor di 1’or di mardugá, un hit and run a tuma lugá riba Kaya G. G. Croes. Un vehíkulo a dal den un otro vehíkulo stashoná i despues a sigui kore.

Kiebro den akomodashon turístiko

Riba djabièrnè 18 di febrüari 2022 alrededor di 9:30’or sentral di polis a risibí notifikashon di ladronisia for di un kamber di hotèl na Sorobon. Deskonosínan a bai ku un tas ku un headphone (marka Bose) i tres iPhone. A haña e tas bèk pero sin e tres iPhonenan. A hasi denunsia di esaki i e kaso ta bou di investigashon.



Detenshon

Riba djabièrnè 18 di febrüari 2022 alrededor di 5’or di atardi a detené un dama di 50 aña di edat ku inisialnan G. V. P. pa manehá bou di influensia di alkohòl.



Ladronisia di skuter

Riba djasabra 19 di febrüari 2022 alrededor di 3:35’or sentral di polis a risibí notifikashon di ladronisia di un skuter. E persona ku a hasi e notifikashon a mira dos persona kana bai ku su skuter. Polis a bai na e sitio i despues di un búskeda den bisindario polis a mira dos persona kore bai ora ku nan a mira polis. E agentenan polisial a logra detené dos sospechoso menor di edat pa ladronisia. A haña e skuter ku a bai kuné/hòrtá i pa investigashon a hiba esaki warda di polis. E kaso ta bou di investigashon.



Destrukshon

Riba djaluna 21 di febrüari 2022 alrededor di 1:15 di mardugá un mener a pasa na warda di polis pa notifiká ku un persona lo mester ta destruyendo diferente baki di mata den Kaya Grandi. Polis a bai na e sitio i konstatá e daño pero no a topa ku e hòmber ku a okashoná e daño. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba 21 di febrüari 2022 alrededor di 4:55or di mardugá sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente riba Kaya International na altura di aeropuerto. Shofùr di un bùs a dal den un palu di lus i e bùs a resultá di bòltu riba su banda. E shofùr a resultá herida ku un rasku na su brasa i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. CRS tabata na e sitio i tambe takelwagen ku a move e bùs di e shofùr.



Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 16 februari tot en met maandag 21 februari 2022





Aanhouding

Op woensdag 16 februari 2022 werd een 50-jarige vrouw met initialen V. A. A aangehouden wegens heling. De verdachte in deze zaak was bezig met het verkopen van gestolen/weggenomen goederen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal van fiets

Tussen woensdag 16 februari 22:00 uur en donderdag 17 februari 06:00 uuris er een damesfiets van het merk Unit Venura ontvreemd van het erf van een woning. De fiets stond op slot. De zaak wordt onderzocht.



Diefstal van twee mountainbikes

Tussen woensdag 16 februari en donderdag 17 februari heeft er een diefstal plaatsgevonden bij Kaya Inglatera. Onbekenden hebben twee mountainbikes meegenomen. De zaak wordt onderzocht.



Woninginbraak Chefi

Op donderdag 17 februari 2022 is in de ochtenduren melding gedaan van inbraak in een huis gelegen in de wijk Chefi. Onbekenden hebben in de nachtelijke uren van donderdag 17 februari 2022 ingebroken en hebben onder andere de auto (een zwarte Trailblazer B9561) meegenomen. Naast de auto zijn ook andere spullen uit en om het huis meegenomen, waaronder sleutels van het huis, jerrycans met benzine en duikspullen. Het slachtoffer van de inbraak heeft aangifte gedaan bij de politie. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal van scooter

Op donderdag 17 februari 2022 is aangifte gedaan van diefstal van een groene scooter van het merk La Souris City 49.9 CC met kenteken MF-1893. De scooter is op donderdag 17 februari 2022 tussen 00:10 uur en 07:00 uur door onbekenden meegenomen van het erf van een appartementengebouw aan Kaya Embira. De scooter zat door middel van een kettingslot op slot. De zaak wordt onderzocht.



Hit en Run

Op vrijdag 18 februari 2022 omstreeks 01:00 uur, vond een Hit & Run plaats op Kaya G. F. Croes. Een voertuig reed tegen een geparkeerd voertuig aan en is daarna doorgereden.



Inbraak bij Toeristenaccommodatie

Op vrijdag 18 februari 2022 omstreeks 09:30 uur ontving de politiecentrale een melding van diefstal uit een hotelkamer bij Sorobon. Onbekenden hebben een tas met een Bose- koptelefoon en drie iPhones meegenomen. De meegenomen tas is teruggevonden zonder de drie iPhones. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.



Aanhouding

Op vrijdag 18 februari 2022 omstreeks 17:00 uur is een 50-jarige man met intialen G. V. P. aangehouden voor rijden onder de invloed van alcohol.



Diefstal scooter

Op zaterdag 19 februari 2022 omstreeks 03:35 uur ontving de politiecentrale een melding van diefstal van een scooter. De melder zag twee (personen weglopen met zijn scooter. De politie is ter plaatse geweest en na een zoektocht in de omgeving zagen de politieagenten twee mensen wegrennen toen ze de politie zagen. De politieagenten zijn erin geslaagd de twee minderjarige verdachten voor diefstal aan te houden. De meegenomen/gestolen scooter is gevonden en is voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. De zaak wordt onderzocht.



Vernieling

Op maandag 21 februari 2022 omstreeks 01:15 uur kwam een meneer bji het politiebureau om te melden dat iemand meerdere plantenbakken aan het vernielen was op Kaya Grandi. De politie is ter plaatse gegaan en heeft de schade geconstateerd, maar vond de man die de schade had veroorzaakt niet. De zaak wordt onderzocht.



Aanrijding

Op maandag 21 februari 2022 omstreeks 04:55 uur, ontving de politiecentrale een melding van een aanrijding bij Kaya International ter hoogte van het vliegveld. De bestuurder van het busje raakte een lantaarnpaal en het busje belandde op zijn kant. De bestuurder liep een schaafwond op aan zijn bovenarm en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Ook CRS kwam ter plaatse en de takelwagen die het busje van de bestuurder heeft verplaatst.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype