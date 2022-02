GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT AMBASSADEUR VAN COLOMBIA OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op vrijdag 25 februari heeft de Ambassadeur van Colombia in Nederland, de heer Fernando Antonio Grillo Rubiano, samen met de Consul Generaal van Colombia te Willemstad, de heer Pablo Antonio Rebollado Schloss en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Bogota, de heer Ernst Noorman, een beleefdsbezoek gebracht aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. Michele.

