Minister Dangui Oduber

Inspectie Volks Gezondheid ta hunga un rol instrumental den e mehoracion di cuido medico

ORANJESTAD – Den cuadro di e maneho di AruBIG, Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta anuncia cu recientemente tur dokter, dentista, boticario, fisioterepista y partera di profesion mester ta registra den e registro di AruBIG. Esaki ta segun e maneho di “onbevoegde” cu ta bay wordo controla door di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA). Esaki ta pa mantene y eleva e calidad di cuido cu ta wordo duna na Aruba.

Minister Oduber a trece dilanti cu solamente e profesionalnan (dokter, dentista, boticario, fisioterepista y partera) cu ta registra den e registro di AruBIG ta autorisa pa traha den nan profesion aki na Aruba. A base di e maneho di “onbevoegde” IVA ta autorisa pa duna multa na esnan cu no ta cumpli cu e rekesitonan. Dunadornan di cuido cu no ta den e registro ta forma un peliger grandi pa e cuido di salud aki na Aruba. Esaki ta pa motibo cu nan no a wordo examina na comienso pa verifica si nan ta cumpli cu tur e rekesitonan pa por duna cuido na Aruba. Minister Oduber ta adverti cu e multa administrativo cu lo ser duna pa incumplimento por ta te na un maximo di 500 mil florin pa individuo.

Minister Oduber su maneho ta basa riba e mehoracion di e calidad di cuido, den esaki IVA ta hunga un rol instrumental pa e calidad di cuido cu nos tur kier mira na Aruba. Den esaki IVA tin e hermentnan necesario conforme diferente ley pa percura pa tin un nivel di cuido halto manera minister Oduber ta desea na Aruba. Minister Oduber semper a boga pa mira mas control y supervision riba e calidad di cuido y riba e kehonan cu ta wordo haci.

E trabou di IVA ta pa controla, garantiza y promove e calidad di cuido cu ta ser duna na e pueblo di Aruba. E inspeccion cu ta ser haci ta relaciona cu e transparencia y e principio general di un bon administracion segun e polisa di IVA. Minister Oduber ta aprecia e trabou cu IVA ta bin ta haciendo y tambe e bon cooperacion cu tin entre Ministerio di Salud Publico y IVA.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype