Daisy Coffie su posishon: Diskushon sano SI, agreshon NO / Standpunt Daisy Coffie: Discussie JA, agressie NEE

Daisy Coffie su posishon: Diskushon sano SI, agreshon NO

Kralendijk, 28 di Febrüari 2022 – Pa falta di un vishon kla, un direkshon ku ta kargá pa pueblo, kombiná ku un falta di maneho den kua henter pueblo, sin laga ningun sektor afó ta kondusí den nos komunidat na diskushonnan i ku hasta ta resultá den agresividat innesesario. E loke a sosodé den siman pasá den parke Wilhelmina, pero tambe na pir na sùit ta djis un di e insidentenan ku a sali na kla, pero ku si tuma tempu i skucha pueblo, lo nota ku ta riba diferente temanan den nos komunidat nos hendenan ta ekspresando nan malkontentu grandi ku e direkshon ku e aktual gobernashon ta hibando. Djis skucha reunionnan den Konseho Insular kaminda no tin debate riba kontenido di maneho, pero ta reina un arogansia di poder, den kua mandatarionan ta praktiká arbitrariedat, ta nenga redondamente di duna kontestanan riba preguntanan ku ta hasi, ta kana sali for di sala di reunion sin ku ningun hende, esta e propio koalishon i/o gezaghèber ta korigí e aktuashon aki ku de fakto ta kontra e lei ku ta obligá diputado­nan inkluso gezaghèber pa duna kuenta i rason di nan maneho.

En bes di ehekutá nos lei- i reglanan ku nos mes a traha pa nos tin un komunidat organisá ta introdusí maneho di toleransia, kaminda ta trata na tur manera di komplasé e violadónan di nos lei- i reglanan i kumpli ku nan deseo en bes di mustra nan ku nan mester kumpli ku nos leinan. Den e kaso di turismo krusero versus turismo duradero, por tuma nota ku e diskushon a bai asina leu ku ela bira hasta agreshon verbal ku menasa i ofensa na esun(nan) ku no ta di mesun opinion ku otro. Esaki nunka por ta e intenshon. Tur hende ku ta biba traha riba nos isla i ku tin un vínkulo estrecho ku nos isla, sin dependé di su orígen, su desendensia, su koló polítiko, su status ekonómiko o sosial tin derecho di tin un opinion. Antó e arte di trata na konvensé otro di e benefisio­nan di bo opinion ta sintá den e echo ku semper bo mester trata na argumentá bo opinion di tal forma ku esun otro ta komprondé bo opinion na promé lugá i ku e ta sinti ku bo opinion ta nifiká benefisio pe tambe.

Tin un grupo grandi ta dependé totalmente di turismo krusero i ora bo papia ku nan tokante “high end tourism”, turismo di kalidat ets., bo mester laga nan mira i sinti ku e direkshon otro ei tin benefisio pa nan. Antó benefisio ta nifiká ku nan por gana nan pan di kada dia den un forma konsistente henter aña pa asina por kria nan mes, kria nan famia, paga un estudio pa nan mes òf nan yunan, en korto hiba un kalidat di bida desente ku ta hasi nan mas independiente posibel.

Turismo en general tin un refleho grandi riba diferente aspekto di nos ekonomia. I sem­per mi a bisa i lo sigui bisa ku ekonomia no ta e meta riba su mes, pero semper su desaroyo i su kresementu su meta ta pa sirbi e hende den tur sektor. I ekspreshonnan ku mester eliminá turismo krusero di masa, mustrando solamente riba su punto­nan nega­tivo pa ku nos isla ta representá direktamente un menasa pa eksistensia di hopi di nos hendenan ku ta dependé di e tipo di turismo aki. Komo representante di e pueblo aki mi ta desaprobá e loke a pasa, pero na e mesun momento mi ta bisa ku ta deber di nos gobernante, en partikular di nos diputado di turismo pa organisá seshonnan públi­ko, kaminda ta trese ku luho i detaye kua direkshon nos ke bai ku sosten di UN i TUR.

Grita so ku terminologianan di palabranan grandi no ta yuda i sigur no ta yuda ora ku den práktika tin gruponan ta sinti nan mes menasá den nan eksistensia pa e direkshon ku ta bayendo. E no ta yuda ora ku gruponan ta sinti ku pa Tili si tur kos por pero pa Tala si ta pone tur sorto di opstákulo. E no ta yuda ora ku pa sierto akshonnan ta tolerá ku ta violá lei i reglanan i otro akshonnan ta ser sanshoná severamente.

Laga loke a sosodé den parke ta un lès pa nos tur i ku e lo sirbi pa nos realisá ku nos tur ke traha i kontribuí pa e mihó Boneiru pa nos di awe i ku awe nos ta pone huntu un fundeshi fuerte, sólido i duradero pa esnan di mañan. Nos tur lo yuda Boneiru krese, pero nos ta konsiente tambe ku nos lo no koperá pa nos pèrdè loke a hasi Boneiru atra­­ves di siglonan úniko, esta nos lo hasi tur nos esfuerso pa nos konservá nos na­tu­ralesa, nos kultura ku a hasi di Boneiru e atrakshon turístiko ku ta ser rekonosé pa su dushi hendenan, pa su hendenan amabel i servisial i ku Boneiru ta keda di Bone­riano­nan. Nos lo trata tur ku bin serka nos ku e mesun kariño i amabilidat pero nos ta pidi si rèspèt pa e boneriano i su manera di ta. I pa nos tuma’­bo ku brasa habrí, hasi abo tambe komo nos bishitante tur esfuerso pa integrá den nos komunidat, siña apresiá nos kultura i no usa nos lugá solamente pa benefisio personal, siña nos idioma i de­monstrá ku bo tambe ke ta parti integral di nos komunidat i ku bo tambe ke bisa orguyo­sa­m­ente MI TA UN BONERIANO.

Standpunt Daisy Coffie: Discussie JA, agressie NEE

Kralendijk, 28 februari 2022 – Bij gebrek aan een heldere visie, een koers die gedragen wordt door het volk, in combinatie met een gebrek aan beleid waarin de hele bevolking zich kan herkennen en waarbij geen enkele sector buitengesloten wordt, leidt in onze samenleving tot discussies en die zelfs uitmonden in zinloze agressiviteit. Wat zich vorige week heeft voorgedaan in het Wilhelminapark, maar ook bij de Zuidpier, zijn slechts enkele incidenten die het nieuws hebben gehaald, maar als er tijd genomen wordt om naar de bevolking te luisteren, zal opgemerkt worden dat met betrekking tot meerdere thema’s in onze samenleving onze mensen hun grote ontevredenheid uiten met de koers die het huidige eilandbestuur aanhoudt. We hoeven enkel maar te luisteren naar Eilandsraadvergaderingen waar geen beleidsinhoudelijke debatten gevoerd worden, maar waar er een arrogantie van de macht heerst, waarbij gezagsdragers willekeur betrachten, ronduit weigeren om antwoord te geven op gestelde vragen en de vergaderzaal uitlopen zonder dat iemand, de eigen coalitie en/of de gezaghebber dus, deze handelwijze corrigeert die de facto in strijd is met de wet die gedeputeerden, de gezaghebber incluis, verplicht om verantwoording af te leggen van hun beleid.

In plaats van onze wetten en regels die wij zelf hebben gemaakt ten behoeve van een goed georganiseerde samenleving uit te voeren, wordt er tolerantiebeleid ingevoerd waarbij op allerlei manieren getracht wordt om overtreders van onze wetten en regels terwille te zijn en aan hun wensen te voldoen in plaats van hen erop te wijzen dat zij zich aan onze wetten moeten houden. In het geval van cruisetoerisme versus duurzaam toerisme kon opgemerkt worden dat de discussie zo hoog opliep dat er zelfs sprake was van verbale agressie met bedreigingen en beledigingen aan het adres van degene(n) die niet dezelfde mening had(den) als de anderen. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Iedereen die op ons eiland woont en werkt en een nauwe band heeft met ons eiland, heeft recht op een mening, onafhankelijk van zijn oorsprong, zijn afstamming, zijn politieke kleur, zijn economische of sociale status. En de kunst om te proberen anderen te overtuigen van de voordelen van je mening zit ‘m in het feit dat je altijd moet proberen je mening zodanig te beargumenteren dat de ander op de eerste plaats je mening begrijpt en dat hij aanvoelt dat jouw mening ook voor hem voordeel oplevert.

Er is een grote groep die volledig afhankelijk is van cruisetoerisme en als je met hen praat over ‘high end tourism’, kwaliteitstoerisme enz., moet je hen laten zien en aanvoelen dat die andere koers voordelen voor hen heeft. En voordeel hebben betekent dat zij het hele jaar door hun dagelijks brood op een consistente manier kunnen verdienen om zichzelf en hun gezin te onderhouden, hun eigen studie te betalen of die van hun kinderen, kortom een fatsoenlijk leven te kunnen leiden dat hen zo onafhankelijk mogelijk maakt.

Toerisme in het algemeen heeft een grote weerspiegeling op meerdere aspecten van onze economie. En ik heb altijd gezegd en ik zal blijven zeggen dat economie geen doel op zichzelf is, maar dat haar ontwikkeling, groei en doel altijd is om de mens in alle sectoren te dienen. En uitspraken dat massa cruisetoerisme geëlimineerd moet worden, waarbij alleen op negatieve punten voor ons eiland gewezen wordt, vertegenwoordigen een directe bedreiging voor het bestaan van veel van onze mensen die afhankelijk zijn van deze vorm van toerisme. Als vertegenwoordiger van dit volk keur ik af wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd zeg ik dat het de plicht is van onze bestuurders, in het bijzonder onze gedeputeerde van toerisme om openbare sessies te organiseren, waar gedetailleerd wordt uitgelegd welke richting wij uit willen gaan met steun van IEDEREEN.

Alleen kreten slaken waarbij gebruik wordt gemaakt van grote woorden helpt niet en zeker niet als er in de praktijk groepen zijn die zich bedreigd voelen in hun bestaan vanwege de ingeslagen richting. Het helpt niet wanneer groepen aanvoelen dat voor de één alles kan, maar dat voor de ander allerlei opstakels opgevoerd worden. Het helpt niet als voor bepaalde handelingen getolereerd wordt dat wetten en regels overtreden worden en dat andere handelingen streng bestraft worden.

Laat hetgeen zich in het park heeft voorgedaan een les zijn voor ons allemaal en dat wij ons hierdoor realiseren dat wij allemaal willen werken en bijdragen aan een beter Bonaire voor ons die er vandaag zijn en dat wij vandaag samen zorgen voor krachtige, solide en duurzame fundamenten voor voor hen die er morgen zullen zijn. Wij zullen allemaal Bonaire mee helpen groeien, maar wij zijn ons er ook van bewust dat wij er niet aan zullen meewerken om datgene te verliezen wat Bonaire door de eeuwen heen uniek heeft gemaakt, m.a.w. wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze natuur en onze cultuur te behouden die van Bonaire de toeristische attractie maken die bekend is vanwege haar ‘dushi’ mensen, haar vriendelijke en hulpvaardige mensen en om ervoor te zorgen dat Bonaire van de Bonairianen blijft. Wij zullen allen die bij ons komen met dezelfde beminnelijkheid en genegenheid behandelen, maar wij vragen wel om respect te hebben voor de Bonairiaan en zijn karakter. En om u met open armen te ontvangen, zet u zich dan ook als onze bezoeker in om in te burgeren in onze samenleving, leer onze cultuur te waarderen en maak niet alleen voor persoonlijk voordeel gebruik van ons eiland, leer onze taal en laat zien dat ook u een integraal onderdeel wil zijn van onze samenleving en dat ook u trots wil laten horen: IK BEN EEN BONAIRIAAN.

