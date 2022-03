Minister Geoffrey Wever: E autoridad independiente di competencia ta stimula concurencia husto y ta den interes di comerciantenan y consumidornan

Comerciantenan na Aruba frecuentemente ta encontra dificultad door di falta di un “level playing field” a consecuencia di comerciantenan cu no ta tene nan mes na reglanan di permiso y impuesto y tambe door di concurencia inhusto door di formacion di cartel of door di companianan poderoso. Banda di esaki consumidornan y companianan ta wordo perhudica door di falta di un maneho dirigi riba concurencia.

Den cuadro di e programa pa mehoracion di e clima empresarial y clima di inversion na Aruba, proyecto 3 “Implementacion di Aruba Fair Trade Authority” tin como resultado cu e ordenansa nacional encuanto competencia (mededingingsverordening) ta drenta den vigor y cu e supervision di esaki, den man di e autoridad independiente di competencia (mededingingsautoriteit), yama “Aruba Fair Trade Authority” (AFTA), ta bira operacional.

E meta di e ordenansa nacional di competencia ta pa garantisa un desaroyo economico duradero y stipula regla encuanto acuerdonan cu ta limita competencia (mededingingsafspraken) y posicion di poder (machtspositie), como tambe stipula regla pa cu supervision riba concentracion di empresanan. E posicion den sociedad premira pa AFTA por wordo describi como independiente, den medio di e sociedad cu un reputacion influyente serca e cuidadanonan di Aruba, comunidad empresarial, politica, gobierno, ciencia y abogacia. AFTA ta un participante prominente den debatenan publico encuanto mercado y supervision.

Minister Geoffrey Wever: “Reglanan di concurencia y supervision efectivo ta contribui na dinamismo y diversificacion di economia, innovacion, prijsnan abou pa consumidornan y companianan y miho calidad di servicio y producto.” “E implementacion di e autoridad independiente di competencia ta den interes di henter pueblo di Aruba”.

Minister Geoffrey Wever: De mededingingsautoriteit bevordert eerlijke concurrentie en is in het belang van ondernemers en consumenten

Ongelijk spelveld als gevolg van ondernemers die zich niet aan de regels houden van vergunningen en belastingen en oneerlijke concurrentie door kartelvorming of machtige bedrijven, zijn factoren waar ondernemers op Aruba vaak last van hebben. Daarnaast worden consumenten en bedrijven benadeeld door het ontbreken van een concurrentiebeleid.

In het kader van het programma voor het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat in Aruba, is het beoogd resultaat van project 3 “Implementatie Aruba Fair Trade Authority” dat de mededingingsverordening van kracht gaat en de toezichthouder hiervan, de mededingingsautoriteit, “Aruba Fair Trade Authority” (AFTA) genaamd, operationeel wordt.

Het doel van de mededingingsverordening is het waarborgen van een duurzame economische ontwikkeling en regels vast te stellen over mededingingsafspraken en machtsposities, alsook regels in te stellen omtrent toezicht op concentraties van ondernemingen. De gewenste maatschappelijke positie van de AFTA laat zich omschrijven als onafhankelijk, midden in de maatschappij met een gezaghebbende reputatie bij de Arubaanse burger, het bedrijfsleven, de politiek, de overheid, de wetenschap en de advocatuur. De AFTA is een prominente deelnemer in publieke debatten over markt en toezicht.

Minister Geoffrey Wever: “Uiteindelijk dragen concurrentieregels en effectief toezicht bij aan dynamiseren en diversificatie van de economie, innovatie, lagere prijzen voor consumenten en bedrijven en hogere kwaliteit van diensten en producten.” “De implementatie van de mededingingsautoriteit is in het belang van de hele bevolking”.

