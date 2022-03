Notisia di polis di djaluna 21 di febrüari te ku djabièrnè 25 di febrüari 2022 / Politieberichten van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022

Notisia di polis di djaluna 21 di febrüari te ku djabièrnè 25 di febrüari 2022

Ladronisia di skuter

Riba djamars 22 di febrüari a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo kòrá i blanku di e marka Sym. Deskonosínan a bai ku e skuter den mardugá di djaluna 21 di febrüari pa djamars 22 di febrüari. E skuter tabata stashoná riba Kaya Bonaire i no tabata na lòk.

Aksidente laboral Bulevar Gobernador N. Debrot

Riba djamars 22 di febrüari 2022 alrededor di 15.50or a drenta notifikashin di un aksidente laboral. Un empleado a kai for di e segundo piso na momentu ku e tabata pleister e edifisio. Miembronan di ambulans a transportá e víktima pa hospital pa risibí trato médiko. A pone Arbeidsinspectie na altura di e kaso.

Ladronisia for di un vehíkulo na un sitio su sambuyá

Riba djamars 22 di febrüari 2022 entre 16.30or i 17.55 or deskonosínan a kibra bentana di un outo ku piedra di koral pa bai ku 2 tas den e outo. E ladronisia a tuma lugá na un sitio di sambuyá yama Margate Bay. E kaso ta bou si investigashon.

Kiebro den un akomodashon turístiko na Belnem

Riba djárason 23 di Febrüari 2022 alrededor di 8.20 or a drenta keho di kiebro na un kas na Belnem. Deskonosínan a drenta den e kas i a bai ku diferente aparato elektróniko manera laptop, iPad kámara, lus di sambuyá i oloshi pa sambuyá. E kaso ta bou di investigashon.

Kiebro den un akomodashon turístiko na Belnem

Den oranan di mardugá di 24 di febrüari 2022 deskonosínan a drenta den un akomodashon turístiko na momentu ku e abitantenan tabata na soño i a bai ku un tas ku kontenido i un laptop for di e sitio. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022

Diefstal van scooter

Op dinsdag 22 februari 2022 is er aangifte gedaan van diefstal van een rood met witte scooter van het merk Sym. De scooter is in de nacht van maandag 21 februari 2022 en dinsdag 22 februari 2022 weggenomen. De weggenomen scooter stond geparkeerd op de Kaya Bonaire en was niet op slot.

Bedrijfsongeval op Bulevar Gobernador N. Debrot

Op dinsdag 22 februari 2022 omstreeks 15:50 uur, kreeg de politiecentrale een melding van een bedrijfsongeval. Een medewerker viel van de tweede verdieping tijdens het pleisteren van de buitenkant van een gebouw. Het is met ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De Arbeidsinspectie is door de politie op de hoogte gesteld van dit ongeval.



Diefstal vanuit voertuig bij duikplaats

Op dinsdag 22 februari 2022 tussen 16:30 uur en 17:55 uur, heeft er een diefstal plaatsgevonden bij de duikplaats genaamd Margate Bay. Onbekenden hebben de autoruit van de huurauto met een koralsteen ingeslagen en hebben twee (2) tassen met inhoud meegenomen. Er is aangifte gedaan van deze diefstal en de zaak wordt onderzocht.

Inbraak in een toeristenaccommodatie in Belnem.

In de nachtelijke uren van woensdag 23 februari 2022 hebben onbekenden ingebroken in een huis in Belnem. Hier zijn meerdere elektronische apparaten zoals laptops, iPad, camera, duiklamp en duikhorloge weggenomen uit het huis. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.

Inbraak in een toeristenaccommodatie in Belnem.

Op 24 februari 2022 is er in de nachtelijk uren ingebroken in een appartement van een toeristenaccommodatie in Belnem. Onbekenden hebben een handtas met inhoud en een laptop uit het appartement weggenomen terwijl de slachtoffers van deze inbraak in de slaapkamer sliepen. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

