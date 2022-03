GERELATEERDE MINISTERIES ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT OFFICIËLE OPENING VAN DE DIENST OPENBARE SCHOOL OP 7 MAART 2022.

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport informeert dat de Dienst Openbare Scholen/DOS op 1 maart 2022 niet meer open gaat zoals een eerdere publicatie.

De Dienst Openbare Scholen/DOS moet nog werken aan de digitale installatie in verband met communicatieve zaken als intranet en internet. Voor dringende gevallen kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@dos.edu.cw of bel te +599 9 4343 700.

De datum voor de officiële opening is nu, op 7 maart 2022 op hun nieuwe locatie aan de Oranjestraat #7 (voormalige Oranje kleuterschool).

Onze excuses voor het ongemak.

