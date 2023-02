Calmes: “Basta di keda tolerá payasada. Ora e baka hoga na pos, nos ke dèmpel e”

Basta di keda tolerá payasada. Ora e baka hoga na pos, nos ke dèmpel e

TPK si no ta basilá ku e pelea/maltratonan ku ta tumando lugá den nos skolnan

Ta bai skol pa siña i tur mucha mester sinti nan mes protegá rondó di skol. Den 1 siman por para e kos aki.

E asuntu ku na skolnan últimamente tin pelea i maltratonan ta tuma lugá i asta maltrato ku arma no ta algu ku Trabou pa Kòrsou ta tolerá. Hopi hende ta para wak e desaroyo aki, keriendo ku ta algu masha normal te dia morto bolbe kai. Ta asina morto a kai na e skol na Rio Canario, Stella Maris Mavo basta aña pasá. Remarkabel pa TPK ta ku tin dos skol ku kada bes ta bini dilanti. Marnix Cas Corá i Maria College. TPK no ta interesá pa sinta skucha niun plan di niun direktiva di skol. Paso ta perdementu di tempu. Ta masha tabú mes tin den e diferente direktivanan di skol i asta ta duna yen instrukshon interno na dosentenan pa nan no mete i si nan mete i nan nòmber bai den publisidat e direktiva di skolnan no ta defende nan. Pues TPK no ta interesá na skucha niun direktiva bin yora hasi ko’i makaku.

E asuntu aki ta un asuntu di polis. Ta un asuntu ku ta tumando lugá riba via públiko. Por tuma nota di maltrato, maltrato akompaná i asta maltrato ku arma. Ta un asuntu kaminda fasil fasil Minister di Hustisia ta duna instrukshon pa hefe di kuerpo pa laga un tim di reshèrshi kompilá tur e videonan aki i huntu ku Ministerio Públiko buska pèrmit di detenshon. Den 1 siman ta solushoná tur e kasonan aki i tur hende ta kue kurpa. Despues ta pasa nan pa hustisia rapido si nan ta “first offender” I tambe pa Reclassering. Ta debí ku nos ta tolerá e komportashon aki, e kos a para bira ku tur hende ku graba pa manda e video rònt. Te dia e videonan aki kousa ku 1 di e studiantenan aki ta bin ku ku un arma di kandela i tira tur hende ku a mira of ‘share’ e video.