Minister Geoffrey Wever: Proyecto pa apertura di cuenta bancario acelera y eficiente

Mehoracion di transaccionnan financiero, manera entre otro habri un cuenta di banco particulier of un cuenta di banco priva, ta aporta positivamente na e “ease of doing business” na Aruba y asina ta aporta na e clima empresarial y clima di inversion na Aruba.

Proceduranan mester ta transparente y menos complica posibel na servicio di e empresanan y tambe e cuidadanonan di Aruba. Den cuadro di inclusion financiero, habri un cuenta di pago basico, mester ta posibel pa tur hende. Den cuadro di e reformanan economico di Landspakket, un oficina consultativo independiente, Economisch Bureau Amsterdam (EBA), a haci un investigacion y a duna recomendacion na gobierno di Aruba. Den e rapport di EBA ta wordo indica cu e tardamento administrativo y e gastonan di e rekisitonan di “compliance” y e tempo largo cu mester warda pa habri un cuenta di banco, ta perhudica e comunidad empresarial y ta causa daño na e bon nomber di Aruba como destinacion pa haci inversionnan.

“Producto y servicio financiero mester ta acesibel pa tur hende” segun Minister Wever. EBA ta recomenda cuater proyecto di prioridad cu lo aporta di manera esencial na e clima empresarial y clima di inversion di Aruba. Un di e proyectonan ta proyecto #4: “Habri cuenta di banco di manera eficiente”. Minister Wever ta splica cu den e temponan moderno aki ta den interes di e comunidad empresarial y di e cuidadanonan pa por habri un cuenta bancario den tempo rapido pa asina haci transaccionnan financiero.

EBA ta recomenda cu den e proyecto aki, stakeholders traha hunto na stipula reglanan y haci acuerdonan den termino di tempo rasonabel pa por habri un cuenta bancario na Aruba y cu e acuerdonan aki wordo formalisa por medio di un convenio. Banda di esaki, EBA ta recomenda pa traha den e proyecto aki tambe na haci habrimento di un cuenta di pago basico acesibel pa tur hende. E Asociacion di Bankeronan di Aruba (ABA) y Banco Central di Aruba (CBA) lo haya un rol importante den e proceso aki.

Minister Geoffrey Wever: “EBA a haci recomendacionnan interesante na gobierno di Aruba, cual gobierno di Aruba a kies pa implementa. Pa cu esaki lo tene dentro di poco combersacionnan cu ABA y CBA pa realisa e ehecucion di e proyecto aki. Gobierno di Aruba ta brinda sosten completo na implementacion di e proyecto aki”.

Minister Geoffrey Wever: Efficiënt openen van een bankrekening en toegang tot een basis-betaalrekening voor iedereen

Het bevorderen van financiële transacties waaronder het openen van een zakelijke- of privérekening, draagt positief bij aan de “ease of doing business” in Aruba en hiermee aan het ondernemings- en investeringsklimaat. Procedures dienen transparant en laagdrempelig te zijn ten dienste van bedrijven en de burgers van Aruba. In het kader van financiële inclusie, dient het openen van een basis-betaalrekening voor iedereen mogelijk te zijn. In het kader van de economische hervormingen uit het Landspakket is onderzoek gedaan en advies uitgebracht aan de overheid door een onafhankelijk adviesbureau Economisch Bureau Amsterdam (EBA). In het rapport wordt aangegeven dat de administratieve belasting en de kosten van onduidelijke compliance vereisten en lange doorlooptijden bij het openen van een bankrekening, het lokale bedrijfsleven verhinderen en schade berokkenen aan de goede naam van Aruba als investeringsbestemming.

EBA adviseert vier prioritaire projecten die een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan het ondernemings- en investeringsklimaat van Aruba. Eén van die projecten is project 4 “Efficiënt een bankrekening openen en een basis-betaalrekening voor iedereen”. Minister Geoffrey Wever: “In deze moderne tijden is het voor het bedrijfsleven en voor de burger van belang om binnen een versneld tempo een bankrekening te kunnen openen en financiële transacties te verrichten”. “Financiële producten en diensten dienen toegankelijk te zijn voor iedereen”.

EBA adviseert dat in dit project, de betreffende stakeholders gezamenlijk werken aan het opstellen van richtlijnen en afspraken voor redelijke termijnen voor het openen van een bankrekening op Aruba en dat deze afspraken vastgelegd worden in een convenant. Daarnaast adviseert EBA dat in dit project tevens gewerkt wordt aan het beschikbaar stellen van een basis-betaalrekening voor iedereen. De Aruba Bank Association (ABA) en de Centrale Bank Aruba (CBA) zullen een belangrijke rol krijgen in dit proces.

Minister Geoffrey Wever: “EBA heeft interessante aanbevelingen uitgebracht welke de overheid wilt gaan implementeren. Hiervoor zal met ABA en CBA binnenkort besprekingen gehouden worden om de uitvoering van dit project te realiseren”. “De overheid van Aruba biedt volledige ondersteuning aan de implementatie van dit project”.

