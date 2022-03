E sanshonnan kontra Rusia i Belarus ta afektá Kòrsou i Sint Maarten tambe

Willemstad/Philipsburg – Den e dianan ku a pasa, Union Europeo (UE), Estádos Unídos i algun

otro pais a anunsiá i imponé vários sanshon kontra Rusia. A emití e sanshonnan akí komo resultado

di e invashon resien di parti di forsa militar ruso na Ukrania. Entre otro, a anunsiá sanshon contra

banko sentral di Rusia. Un di e otro sanshonnan a enserá ku diferente banko ruso a keda ekskluí

for di e sistema SWIFT.

Kiko e sanshonnan kontra banko sentral ruso ta enserá?

Banko sentral di un pais tin kuenta na e bankonan sentral di otro pais i tin biaha tambe serka

instituto finansiero privá. Riba e kuentanan ei, tin plaka i papel di balor den e moneda di e pais

kaminda e banko sentral òf instituto privá en kuestion ta establesí. Pues, ta normal ku e diferente

bankonan sentral na mundu tin kuenta serka otro, den e moneda di kada instituto.

Un motibu importante pa tene moneda estranhero ta pa pago entre e diferente paisnan por sosodé

na diferente moneda sin problema.

Banko sentral ruso tin reserva na diferente pais, direktamente na e banko sentral i/òf serka instituto

privá di e pais. E sanshonnan kontra banko sentral ruso ta tumá ku e intenshon di blòkia e banko

su akseso na e fondonan ku e tin na otro pais. E blokeo akí ta enserá, entre otro, ku Rusia lo no

tin akseso mas na e dòlernan ku e tin na Estádos Unídos. Debí na esei, ta bira mas kompliká pa e

hasi pago internashonal. Ademas, banko sentral ruso lo tin mas difikultat pa mantené stabilidat di

e moneda ruso, rublo. Komo konsekuensia di esei, e moneda su balor por baha rápidamente.

Algun banko di Rusia a keda ekskluí for di e sistema SWIFT. Kiko esei ta enserá?

E bankonan ruso en kuestion no por manda sèn pa banko internashonal ni risibí sèn for di banko

internashonal. Esei ta nifiká ku e bankonan akí no por partisipá den interkambio di pago

internashonal. Pa Kòrsou, esaki ta trese kuné ku un negoshi òf persona individual ku tin un kuenta

na un banko asina lo no por us’é pa hasi transakshon internashonal. Tampoko no por transferí sèn

pa e titularnan ku tin kuenta na e bankonan ei. Fuera di esei, e sanshonnan ta enserá ku, na e

momento akí, no tin manera pa kobra debe di kliente estranhero ku tin kuenta na e bankonan ruso

en kuestion.

En bista di e situashon aktual ku ta reina na Ukrania, kasi tur dia ta sigui imponé mas sanshon riba

Rusia. Pa lei, Kòrsou i Sint Maarten tin obligashon di implementá medida di UE. Ta importante

pa e institutonan na Kòrsou i Sint Maarten ta konsiente ku sierto transakshon of akto hurídiko

menshoná den lista di sanshon di otro pais, por ehèmpel e sanshonnan di OFAC (Office of

Foreign Assets Control), òf di organisashon internashonal manera Nashonnan Uní, por tin

konsekuensia pa nan operashonnan komersial (internashonal).

Kiko Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ta spera di parti di e institutonan ku e ta

supervisá?

− Ku e institutonan akí ta tene nan mes na altura di e desaroyonan, partikularmente

relashoná ku e sanshonnan internashonal.

− Ku nan ta konsultá wèpsait di UE

1

ku mas frekuensia tokante implementashon di e

sanshonnan internashonal.

− Ku nan sistemanan di skrin sanshon ta funshoná debidamente i ku nan ta kontrolá nan

base di dato di kliente usando e listanan di sanshon vigente mas resien. Un aspekto

importante ta ku e instituto supervisá mester reakshoná na un manera ágil ora tin

kambio riba e listanan vigente;

− Ku, si ta aplikabel, nan sistemanan di skrin pago ta traha a base di e listanan di sanshon

mas resien ku ta vigente i ku nan ta reakshoná na un manera ágil ora tin kambio riba e

listanan ei;

− Ku, si ta aplikabel, nan ta kumpli inmediatamente ku e òrdu- i prohibishonnan di e

sanshonnan, i fris e fondo- i/òf rekursonan ekonómiko i impedí ku e fondo- i/òf

rekursonan ekonómiko ta bira sea direkta- òf indirektamente disponibel. Ku otro

palabra, ku nan ta impedí dunamentu di e servisionan finansiero prohibí.

− Ku, den kaso ku nan fris kualke fondo, nan lo mèldu esaki inmediatamente na CBCS.

− Ku, den kaso di un ‘hit’ ku por ser konsiderá komo un transakshon inusual den sentido

di Landsverordening ongebruikelijke transacties (di Sint Maarten i Kòrsou), nan lo mèldu e

transakshon inmediatamente na FIU Curaçao òf FIU Sint Maarten, respektivamente.

Willemstad, 4 di mart 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

