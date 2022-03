Minister di Asunto Economico den reunion cu sector priva riba reformanan economico

Den cuadro di e reformanan economico pa mehoracion di e clima empresarial y di inversion na Aruba, Minister Geoffrey Wever a organisa siman pasa un reunion informativo unda a invita miembronan di directiva di Aruba Trade and Industry Association (ATIA), Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK), Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), Comerciantenan Uni Aruba (CUA) y San Nicolas Business Association (SNBA).

Durante e reunion a presenta e cuater proyectonan di reforma economico: 1. Aceleracion y mehoracion di proceso di permiso; 2. One-stop-shop digital; 3. Implementacion di Aruba Fair Trade Authority; y 4. Habri cuenta di banco di manera mas eficiente. Director di Economisch Bureau Amsterdam (EBA) señor Koert van Buiren, a presenta e resultadonan di e investigacion haci y hunto cu e recomendacionnan di e cuater proyectonan prioritario.

Minister Wever a menciona cu Gobierno a indica cu lo duna mas atencion comercial na San Nicolaas. Pesey, symbolicamente a haci invitacion na e comunidad comercial pa bini hunto na Nicolaas Store na San Nicolaas pa presentacion di e proyectonan pa mehoracion di e clima empresarial y clima di inversion na Aruba.

Por menciona cu e miembronan di e directivanan tabata positivo riba e cuater proyectonan presenta. Especialmente e proyectonan di decisionnan pa permisonan, terminonan den cual mester duna contesta riba peticionnan di permiso haci (fatale termijnen) y un “one-stop-shop” virtual pa comerciantenan (proyecto 1 y 2), tin e interes di sector priva.

Door cu den pasado hopi plannan no a wordo implementa, tin un preocupacion cerca miembronan di e directivanan. Minister Geoffrey Wever ta indica cu e implementacion di e proyectonan tin un “governance structure” pa encarga di guia y monitorea e implementacion.

“Awe por a wak cu tin sosten di sector priva pa e proyectonan aki”, Minister Wever ta subraya. “Door di splica con e “governance structure” ta funciona pa guia y monitorea e implementacion y door di informa cu e implementacion a cuminsa caba, ta spera cu esaki ta duna confiansa na e comunidad empresarial cu e biaha aki si implementacion lo tuma luga.

Minister van Economische Zaken in overleg met de private sector over de economische hervormingen

In het kader van de economische hervormingen voor het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat in Aruba, heeft Minister Geoffrey Wever, afgelopen week een informatieve meeting georganiseerd waarin hij de bestuursleden van Aruba Trade and Industry Association (ATIA), Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK), Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), Comerciantenan Uni Aruba (CUA) en San Nicolas Business Association (SNBA) heeft uitgenodigd voor een presentatie van de vier projecten: 1. Versnellen en verbeteren vergunningenbesluiten; 2. Een coherent vergunningenstelsel achter één loket; 3. Implementatie Aruba Fair Trade Authority; en 4. Efficiënt een bankrekening openen. De directeur van het Economisch Bureau Amsterdam (EBA), dhr. Koert van Buiren, heeft de resultaten van hun onderzoek en de aanbevolen vier prioritaire projecten gepresenteerd.

De informatieve meeting heeft in Nicolaas Store plaatsgevonden. Minister Geoffrey Wever: “De overheid heeft aangegeven meer commerciële aandacht te gaan geven aan San Nicolaas. Hierdoor is voor het presenteren van de projecten voor verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat in Aruba, symbolisch, de ondernemingswereld naar San Nicolaas uitgenodigd”.

De bestuursleden waren positief over de vier projecten. Vooral de projecten over de vergunningenbesluiten, fatale termijnen voor vergunningenbesluiten en één virtueel digitaal loket voor ondernemers (project 1 en 2), hebben het bijzonder de aandacht van de bestuursleden. Omdat in het verleden veel plannen niet zijn geïmplementeerd, heerst er een zorg hiervoor bij de bestuursleden. Minister Geoffrey Wever geeft aan dat de implementatie van de projecten een “governance structure” heeft die juist zorgt voor aansturing en bewaking van de implementatie. Minister Geoffrey Wever: “Vandaag is duidelijk gebleken dat er draagvlak is vanuit de commerciële sector voor deze projecten”. “Door uit te leggen hoe de “governance structure” ter aansturing en bewaking van de implementatie eruit ziet en door te informeren dat de implementatie als begonnen is, geeft dit hopelijk het gevoel van vertrouwen aan de commerciële wereld dat dit keer de implementatie wel van de grond zal komen.

