KOMUNIKADO DI PRENSA 119 /2022

8 mart 2022

Análisis di krimenan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Krímennan di impakto halt durante di e periodo di 28 di febrüari pa 3 di mart 2022 a duna

na resultado lo siguiente.

Atrako

Den e e periodo ei tabatin shete (7) kaso di atrako. E atrakonan aki a tuma lugá entre

02.00’or i 03.00’or di mardugá prinsipalmente den e area di Punda.

E sítionan tabata Winterswijkstraat, Nijmegenstraat, Nieuwe Pareraweg, Kaya Indigo,

Granaatappelweg, Caracasbaaiweg i Andres Belloweg.

Mayoría di e atrakonan aki tabata riba kaya i den negoshi.

Ladronisia di vehíkulo

Den e periodo aki, tabatin dos (2) notifikashon di ladronisia di vehíkulo, di kua unu a keda te

na un intento.

E ladronisia tabata entre djabièrnè 18.00 i djasabra 06.00’or. Pa loke ta e intento di

ladronisia, esaki a tuma lugá alrededor di 11.55’or di djasabra. E área fo’i unda a hòrta e

Toyota Hiace blanku tabata Brakkeput Abou i pa loke ta e intento di ladronisia di un Nissan

Versa kora, e sítio tabata Penstraat.

Kiebro den kas

A registrá 5 kiebro den kas i mayoria a tuma lugá riba djaweps entre 08.00’or i 15.30’or.

Malechornan a bishitá e kayanan manera Kaya Nathan, Kaya Hubert D. Fernandez i Kaya

Padova.

E individuonan a penetrá den mayoria kas dor di sea kibra of fòrsa porta di kas di patras.

Kiebro den negoshi

Polis a tuma den e periodo aki 7 denunsia di kiebro den negoshi.

E kiebronan aki tur a tuma lugá entre 03.00’or i 05.00’or dor di fòrsa kandal i porta di e

edifísio of baha via di dak.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

Página 2

SIRBI I PROTEHÁ

Mayoria di e kiebronan aki a tuma lugá riba djabièrne.

E áreanan na unda e kiebronan aki a tuma lugá tabata Zuikertuintje, Saliña, Maria Maai i

Janwe.

Kiebro den outo

Tabatin seis (6) kiebro den outo, ku a tuma lugá prinsipalente riba djabièrnè entre 21.00’or i

22.30’or.

E método ku mas e malechornan a usa tabata sea pa fòrsa of kibra e bentana di porta na

man drechi patras di e vehíkulo.

E sítionan na unda a kibra den outo tabata Willibrordus (zoutpan), Mambo, Palu Blanku,

Oranjestraat na latura di santana, Mirla Plateweg, Katunastraat.

Violensia relashonal

E periodo tras di lomba tabatin 5 kaso di violensia relashonal, di kua mayoria a tuma lugá

riba djamars i djadumingu.

E gran kantidat di yamadanan ku polis a haña pa atendé e kasonan aki, tabata entre

21.00’or i 22.00’or.

E áreanan kaminda ku polis mester a duna asistensia pa e tipo di violensianan aki, tabata

entre Rooi Santu i Jandoret.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype