DE ROL VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN VOOR EEN EVENWICHTIG BEGROTINGSBELEID

WILLEMSTAD – Op maandag 7 maart heeft mevrouw Tamira La Cruz haar bijdrage aan het boek ”Smoldering Embers: do State-Owned Enterprises Threaten Fiscal Stability in de Caribbean” aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. De publicatie is uitgebracht door de Inter-American Development Bank en bevat bijdragen meerdere analisten en onderzoekers uit de regio.

In het boek bespreken de auteurs de rol van overheidsbedrijven voor een evenwichtig begrotingsbeleid in een aantal Caribische landen met het doel om richtlijnen mee te geven aan beleidsmakers. De bijdrage van La Cruz gaat onder de titel: Institutional and Regulatory Framwork of SOEs in the CCB6; A Need for Harmonization to Reduce Fiscal Risk and Increase Productivity.

