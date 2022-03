Minister Dangui Oduber

Ban Combati Cancer di Tripa

ORANJESTAD – Luna di maart ta luna di conscientisacion di cancer di tripa, pa e motibo aki Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber den e luna aki kier trece conocemento y conscientisa e comunidad di Aruba tocante cancer di tripa. Esaki ta den cuadro di Minister Oduber su maneho cu ta basa riba e parti di prevencion. E mandatario tin un plan nacional di prevencion di malesanan NCD’s cu varios stakeholders ta forma parti di dje conhuntamente cu PAHO.

Cancer di tripa ta un di e cancer nan mas comun ful rond mundo, den caso di Aruba e ta keda den e top 5 di e cancernan mas diagnostica. Cancer di tripa ta uno cu ta cuminsa den e pancreas, cual ta e organo na e parti patras di e persona su stoma, esta su parti digestivo. E luna di maart nos kier papia di e mensaje di #letsbeatcoloncancer “ban combati cancer di tripa”.

Den cancer di tripa no tin claridad e motibo kico ta cause e, pero un persona por traha riba minimalisa e risico pa wordo diagnostica. Pa por detecta esaki, ta sumamente importante pa controla e tipo di af durante bo bishita na baño. Si bo ta nota sanger, slijm of un desregularidad ta consehabel pa consulta cu bo dokter di cas. Den caso di persona cu tin historia familiar di cancer di tripa semper ta bon pa comunica esaki cu bo dokter di cas.

E factornan cu ta pone un persona den risico halto pa haña cancer di tripa ta:

Uzo di tabaco

Obesidad

Persona diabetico

Problema di tripa cronico (inflamacion)

Traha den un area cu bo ta ser exponi na cierto chimico

Mas bo edad subi mas bo risico pa wordo diagnostica cu cancer di tripa tambe por aumenta. A base di investigacion ta splica cu den mayoria caso un hende homber por wordo diagnostica cu mas frecuencia cu u hende muher. E motibo pa esaki ta door cu un hende homber tin mas chens di consumi productonan cu tabaco den comparacion cu un hende muher.

Pa es motibo prevencion ta sumamente esencial. Pa hende muher y hende homber mester tin un balance den nan bida. Un punto importante ta e nutricion na nos curpa. Den luna di maart tin diferente tema cu ta toca riba e topico di come mas saludabel, esaki por yuda preveni malesnan cronico. Pa cancer di tripa esaki tambe ta e caso, comemento di berdura, fruta, y bebe hopi awa ta asisti den un bon movecion di nos digestion.

Minister Oduber ta keda enfatisa na comunidad pa sigui educa nan mes den area di movecion, nutricion y yuda otro nan tambe den e oportunidad di por biba un bida mas saludabel. Hibando un bida mas saludabel so nos por previni maslesanan di cancer manera esun di cancer di tripa.

