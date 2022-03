LANDSRECHERCHE CURAÇAO HOUDT MEDEWERKER SBAB AAN

WILLEMSTAD – Vorige week heeft de Landsrecherche Curaçao een verdachte, werkzaam bij de Stichting

Belasting Accountants Bureau (SBAB) aangehouden op verdenking van omkoping en schending

ambtsgeheim. Hij – werkzaam als ambtenaar – wordt ervan verdacht geheime informatie te hebben

doorgegeven aan een burger die hier voordeel uit heeft gehaald dan wel heeft kunnen halen. De

verdachte heeft een verklaring afgelegd die nu nader wordt onderzocht. De verdachte zit niet meer vast

en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor zijn handelingen.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de

opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert

vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de

rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

LANDSRECHERCHE DI KÒRSOU TA DETENÉ EMPLEADO DI SBAB

WILLEMSTAD – Siman pasá Landsrecherche Kòrsou a detené un sospechoso ku ta traha na Stichting

Belasting Accountants Bureau (SBAB) riba sospecho di soborno i violashon di sekreto profeshonal. E

hòmber, den su funshon komo ámtenar, ta keda sospechá di a pasa informashon konfidensial pa un

siudadano ku a saka òf por a saka benefisio for di esaki. Na e momentunan aki ta investigando e

deklarashon ku e sospechoso a duna. E sospechoso no ta será mas i lo mester responsabilisá su mes na un otro okashon pa su aktonan.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

