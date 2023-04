Personeelstekort in de verpleeghuizen

6 april 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 6 april vanaf 19.15 uur over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport komt hiervoor naar de Tweede Kamer. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Kamerlid Fleur Agema (PVV) vroeg het debat aan in september 2022. Volgens haar zullen in de toekomst de naasten altijd moeten bijspringen in verpleeghuizen, door de personeelstekorten. “Het kan zo zijn dat je een fijne relatie hebt met je ouders en dat je met liefde in het verpleeghuis gaat helpen met wassen en aankleden. Niet alle kinderen hebben echter zo’n relatie met hun ouders”, zei ze toen.

Tekort zorgpersoneel

Inmiddels is uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gebleken dat het tekort aan zorgpersoneel in 2031 oploopt naar 135.000 werknemers. De tekorten zullen over de gehele zorgsector voelbaar worden. Met name de ziekenhuizen en verpleeghuizen zullen onder druk komen te staan, schreef minister Helder in januari 2022 in een brief aan de Kamer.

Dertigledendebat

Agema kreeg in september geen steun van een meerderheid van de Kamer voor het voeren van een debat. Zij heeft toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dertigledendebat aan te vragen. Wanneer dertig Kamerleden achter dit voorstel staan, kan er toch een debat plaatsvinden.