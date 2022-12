HOW to –licious

Un kanal di YOUTUBE di kushina, komedia i enseñansa pa grandi i chikí!

HOW to –licious ta keda presentá pa dos kriatura mashá dinámiko, kómiko i inventivo. Nan ta Tiarah i Prince-Gerald. Kada siman e dos mucha traviesonan akí lo presentá un resetá FÁSIL pero DELISIOSO na un manera DIVERTIDO!

Den e programa tin tambe algun segmento interesante ku ta ripití tur biaha. Esakinan ta: “Did you know?”, “Quick Tip!” i “Speak Papiamentu” (kaminda nan lo siña esnan interesá kon ta papia nan ‘Dushi’ lenga papiamentu.

HOW to –licious ta na ingles pasobra e kanal di youtube akí ke enfoká riba mundu henter, pa hasi un i tur mas kuriosio i interesá pa kushina, kultura i idioma di nos dushi islanan ABC den Karibe i naturalmente nos dushi idioma Papiamentu. Ku énfasis mas ku klaro riba pais di orígen di Tiarah i Prince-Gerald ku ta Kòrsou. I kiko mihó ku atraves di kuminda i komedia pa logra esaki?

E kanal lo trata resetanan fásil, dushi i universal, pero naturalmente diferente di nos kuminda-, pasapalo- i kos dushinan krioyo tambe lo keda presentá. Ta p’esei mes lema di HOW to –licious ta: “Hmmm … Dushi”.

Kòrda suskribí na e kanal di Youtube HOW to –licious, kompartí e vidionan, primi riba e boton ‘LIKE’ i e bèl pa bo keda bon informá na momentu ku nos publiká episodionan nobo di HOW to –licious.

HOW to –licious lo estrená un episodio nobo tur djasabra 9 or di mainta. Anto tur dia lo publiká segmentonan di e episodio enkuestion, tambe na e mes orario ei. Estreno di e promé kapítulo di HOW to –licious tabata djasabra 17 di dezèmber 2022.

HOW to –licious ta otro produkshon di Djispi Productions (www.djisunpensamentu.com), ku semper ta pensa pa bini ku programanan inspirativo, edukativo, ku ta konsientisá i ta entretené.

Por sigui Tiarah i Prince-Gerald via e diferente medionan sosial di HOW to –licious (HTL) riba e kanal.

Keda pendiente pasobra Djispi tin diferente idea grandi mas relashoná ku e kanal di youtube nobo akí!

Pa kualke pregunta, remarke, opservashon òf sugerensia por drenta den kontakto ku nos libremente na nos e-mail: howtolicious1@gmail.com.