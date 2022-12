Keda ku bo number i benefisiá di e mihó plannan di data!

Digicel awor ta kla pa ofresé eSIM na tur usuario di telefon selular na islanan ABC!

WILLEMSTAD: Un biaha mas Digicel a skucha su usuarionan i ta guia e tendensia den telekomunikashon. Digicel ta bira e promé proveedor pa trese eSIM pa su retnan na Aruba, Boneiru i Kòrsou. Kliente di Digicel tin un bentaha grandi i ta un stap mas serka di kambionan ku pronto lo ta inevitabel. Digicel pa awòki, di akuerdo ku resiente publikashonnan, lo ta e úniko pa proveé su klientenan un eSIM na Kòrsou. Ademas, klientenan di kualke otro proveedor den merkado por agregá un eSIM di Digicel i hasi uso di e plannan di data sin ku nan mester remplasá nan SIM original i nan number kustumbrá. Di akuerdo ku Roeland van der Hoeven CEO di Digicel, “Diferente modèl di telefòn nobo ya ta wòrdu diseñá ku un SIM integrá hasiendo innesesario pa hinka un SIM físiko manera ku nos a bin ta kustumbrá. Banda di esaki, no tin niun otro diferensia pa e manera kon e kliente ta usa e ret di Digicel. Unabes ku e kliente set-up su eSIM e por rekargá su telefon ku krédito, aktivá plannan i usa e ret di Digicel manera kustumber, komosifuera ta un SIM regular. Nos ta ofresé eSIM pa kualke smartphone ku kapasidat di eSIM, no ta importá unda e’la wòrdu kumprá”. Klientenan di Digicel ta promé pa disfrutá di e teknologia aki den nos merkadonan ABC. E kambio di un SIM regular pa un eSIM di Digicel ta totalmente grátis pa klientenan di Digicel i por wòrdu hasí na kualke establesimentu òf kiosko di Digicel.

Tokante teknologia eSIM:

eSIM ta e ultimo avanse den teknologia pa telefònnan mobil, hasiendo innesesario pa hinka un SIM regular manera ku nos a bin ta kustumbrá. Un eSIM ta referí na un SIM integrá i ku no por keda kitá físikamente for di e telefon. Esaki ta nifiká ku usuarionan por ‘switch’ entre retnan mobil, sin ku mester remplasá nan SIM. Te hasta usuarionan por ‘download’ un perfil spesífiko for di diferente ret mobil direktamente pa nan telefon primiendo djis un boton. Ku perfil ta referí na informashon di kuenta di un ret spesífiko mará na un number di telefon spesífiko. Pa bo verifiká si bo telefon ta funshoná riba teknologia di un eSIM bishita nos website www.digicelcuracao.com òf nos Megastore na Biesheuvel.

Pa e turista òf yunan di Kòrsou residensiá den eksterior i ku ta bin pasa fin di aña esaki ta un bentaha tremendo durante di nan vakashon. Si na e momento aki, bo ta kliente di Digicel i bo ke kambia pa un eSIM, esaki por sosodé den algun minüt; bishita un establesimentu di Digicel i e tim lo asistí mesora.

PROFITEER VAN DE BESTE DATA-ABONNEMENTEN, MET BEHOUD VAN UW EIGEN NUMMER

DIGICEL BRENGT eSIM NAAR DE ABC-EILANDEN

WILLEMSTAD – Als allereerste provider biedt Digicel voor iedere mobieletelefoongebruiker in Curaçao en de andere ABC-eilanden het nieuwste van het nieuwste: de mogelijkheid van eSIM. eSim staat voor embedded simcard, oftewel een in uw telefoon geïntegreerde, virtuele simkaart. Klanten van welke provider dan ook kunnen nu via Digicel – en met behoud van hun eigen nummer – gebruikmaken van deze nieuwe technologie, die hard bezig is de wereld te veroveren. Digicel maakt dit mogelijk omdat, in de woorden van de nuchtere CEO van Digicel, Roeland van der Hoeven, “klanten het willen en Digicel naar haar klanten luistert. Maar natuurlijk ook omdat eSIM-technologie de toekomst is, zo simpel is het gewoon”. Het bedrijf blijft zo de trend zetten in de wereld van de telecom.

Want Digicel is niet alleen de eerste maar vooralsnog ook de enige provider die deze nieuwste technogie op Curaçao en de andere benedenwindse eilanden aanbiedt. En niet alleen voor haar eigen klanten, maar dus ook voor die van andere providers. Ook hen wil Digicel laten kunnen profiteren van Digicel eSIM, zonder dat zij hun oude nummer op hoeven te geven. “Die kunnen dus met behoud van hun oude nummer profiteren van data van Digicel, bijvoorbeeld om lokaal te browsen of internationaal te roamen”, aldus Van der Hoeven.

Volgens de CEO werkt eSIM hetzelfde als de oude, ‘fysieke’ simkaart. Van der Hoeven: “Zodra klanten hun eSIM hebben ingesteld, kunnen ze ons netwerk gebruiken, opwaarderen, of een dataplan activeren, precies zoals ze het gewend zijn met de traditionele SIM.”

De enige vereiste voor het gebruikmaken van eSIM, is een smartphone die deze technologie ondersteunt. “Digicel biedt eSIM aan voor elke smartphone met een eSIM-mogelijkheid”, aldus de CEO, “ongeacht waar of bij wie de telefoon is gekocht”. Wie al klant is bij Digicel, en zijn oude simkaart wil laten vervangen door eSIM, kan dat gratis laten doen bij elke winkel van Digicel, en zelfs bij de kiosk op de luchthaven.

Op de vraag voor wie eSIM vooral een uitkomst is, antwoordt Van der Hoeven: “Voor iedereen, die regelmatig reist en die wil gebruikmaken van ons netwerk op andere Caribische eilanden, of die wil profiteren van onze voordelige roaming bundles. En bijvoorbeeld toeristen hier. Die kunnen bij elk van onze verkooppunten eSIM laten activeren en dan direct gebruikmaken van onze data-plannen.”

Maar de CEO denkt dat uiteindelijk iedereen zal overstappen op eSIM. “Het is het gemak. Dat gedoe met simkaarten is afgelopen. Nogmaals, het is de toekomst.” Van der Hoeven is er trots op daarin met Digicel voorop te lopen.

Wat is eSIM-technologie?

De term eSIM staat voor een nieuwe technologie voor mobiele telefoons die de traditionele simkaart overbodig maakt. Wie over eSIM beschikt, kan van mobiel netwerk wisselen zonder de ene simkaart door een andere te hoeven vervangen. Gebruikers van eSIM kunnen met één druk op de knop van netwerk wisselen. De eSIM-technologie koppelt daarbij accountinformatie aan een specifiek telefoonnummer. De iPhone 14 en de Samsung XY zijn uitgerust met eSIM-technologie. Wie wil weten welke andere modellen smartphones eSIM-technologie ondersteunen, kan dat nagaan op de site van Digicel. Maar bij een van de winkels van Digicel helpt men u ook graag verder.