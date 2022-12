KOMUNIKADO DI PRENSA

591/2022

27 di desèmber 2022

Tepnan di prevenshon pa ku vürwèrk

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Durante di e periodo di 27 di desèmber 2022 pa 31 di desèmber 2022, ta e periodo ku lei ta

pèrmití pa bende i sende vürwèrk.

Kumpramentu di vürwèrk

Na momentu ku bo a disidí di kumpra vürwèrk, kumpra esaki legal i na un di e puntonan

ofisial di benta. Konvensé bo mes ku na momentu ku bo kumpra vürwèrk ku e bendedó tin

un pèrmit pa bende esaki. Esaki ta nifiká ku e vürwèrk ta adekuá pa uso.

Tep na momento di sende vürwèrk

Na momentu di sende vürwèrk ta di sumo importansia pa bo no ta bou di influensia di

kualke supstansia i/ò bebida alkohóliko. Pa bo sende vürwèrk mas seif posibel, ta

rekomendabel pa trata vürwèrk ku koutela:

 Lesa e instrukshon promé ku sende vürwèrk

 Sea semper alerta ora ta sende i mira vürwèrk

 Tene sufisiente distansia for di vürwèrk i di otro hende ku ta sende vürwèrk

 No bisti paña inflamabel o un kapuchón

 Pone vürwèrk (vupeilu) pa hasi bunita den un tubu di PVC ku ta bon poné den tera

 Paga tinu riba direkshon di bientu ora ta sende vürwèrk

 Sende vürwèrk preferibel ku plagatox of sensia di chines

 Preferibel no sende vürwèrk ku a keda sin tira òf pega pa di dos biaha. E chèns ta

grandi ku esaki ta sende hopi lihé sin duna bo chèns di alehá bo mes na tempu

 Na momentu di sende vürwèrk no para ku bo kurpa over di e vürwèrk, para banda di

e vürwèrk na momentu di sendé

 No laga mucha sende vürwèrk

 No usa bòter pa ningun tipo di vürwèrk

 No eksperimentá ku vürwèrk. Mayoria biaha esaki ta eksplotá diripiente i na

momento inesperá. Esaki ta sumamente peligroso. Laga esaki pa ekspertonan

 No hasi e palu di e vupeilu kòrtiku

Tep pa animalnan di kas durante di vürwèrk

E zonido duru di vürwèrk ta buta ku mayoria animal di kas ta buska un kaminda pa bai.

Mayoria biaha nan ta bai for di kas. Pa evitá ku esaki ta pasa por pone e animal den un

kamber sukú ku sufisiente ventilashon. Tambe por konsultá ku dòkter di bestia pa bo haña

un píldora di kalmante òf inyekshon pa tene e animal kalmu i baha e strès.

Despues di sende vürwèrk

Restunan di vürwèrk ku keda tras i ku por okashoná un òf otro daño ta rekomendabel pa

basha un èmber di awa riba nan pa evitá ku esakinan por sigui kima.

Kòrda pa hisa e restunan òf shushinan despues di a hasi esakinan inofensivo.

Kemadura dor di vürwèrk

Na momentu ku bo risibí un kemadura durante di uso di vürwèrk loke bo tin di hasi ta di

basha awa riba e kemadura pa sigur 15 minüt. No usa awa friu. Usa awa di kranchi riba e

kemadura. Si e kemadura ta algu grave bai poli pa tratamentu.

Responsabilidat i propiedat di otro

Durante temporada di vürwèrk hopi biaha muchanan baldadi ta hinka vürwèrk den

brivenbùs, den kliko i asta den mòfel di outo. Ta bon pa den temporada di vürwèrk, warda

bo kliko i sera bo brivenbùs.

Mayornan ta responsabel pa aktonan i komportashon di nan yunan. Respetá propiedat di

otro.

Na momentu ku un mucha ta sende vürwèrk ta bon pa hasi uso di vürwèrk ku ta destiná pa

e mucha. Ta rekomendabel pa hasi esaki na tur momentu bou di vigilansia di un adulto.

Komportashon di públiko na momento di show di vürwèrk

Na momento di show di vürwèrk públiko mester tene nan na un distansia seif. No para riba

kaminda stroba e fluho di tráfiko.

Outomobilistanan no stashoná bo vehíkulo pa opstakulisá e tráfiko pasombra esaki ta krea

un fila innesesariamente.

Si akaso un kos bai robes, pa yudansa yama 917 i den kaso di emergensia yama 911.