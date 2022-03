Na Kolegio Ehekutivo

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

Apresiabel Kolegio,

Mi a skucha presidente di Federashon di Futbòl Boneriano informá ku pa e próksimo kampeonato ofishal di futbòl lo no por hasi uso di stadion di Playa, ya ku esaki a keda “afgekeurd” pa su uso pa tantu deportistanan komo pa públiko bishitante.

Ya pa basta tempu ta den diskushon e mal estado físiko di nos stadion prinsipal aki na Playa. I situashon a empeorá di tal magnitut ku awor definitivamente no por hasi uzo di e stadion aki. E kousa prinsipal di esaki ta falta di mantenshon kontinuo i regular i falta di reservá fondonan pa invertí den renobashon di e stadion, manera entre otro e tribuna kompleto, kleedkamernan, barnan, postenan di lus i e kancha. For di 2004, e stadion ta bou di maneho direkto di gobièrnu di Boneiru. Lamentablemente mester konstatá ku durante 18 aña largu gobièrnu no a presupuestá den su presupuesto anual ni den un presupuesto di mas aña fondonan pa hasi e mantenshon ni a krea e reservanan pa invertí den renobashon di e kompleho deportivo aki. Hasta den Konseho Insular mester a presentá un moshon di deskonfiansa kontra e diputado kende violando prinsipionan di bon gobernashon den un forma sin base legal a komprometé BHM pa paga un suma di 350 mil dòler pa postenan di lus. E problema ei te awe no a keda solushoná o alo ménos raad no tin informashon ku si ela keda resolvé. Visualmente nos mester konkluí ku e no ta resolvé, ya ku nos no por tuma nota di postenan di lus nobo na e stadion i ku den e estado ku nan ta, nan ta formando peliger pa seguridat di deportista i bishitantenan.

Ademas di esaki tin un situashon indeseá ku ta usa e espasio di parkeo di stadion di Playa pa pone kònteinernan, kreando un bista sumamente mahos den nos sentro di siudat.

Hasiendo uso di artíkulo 45 di Reglamentu di Órden, mi ta hasi e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo:

Kolegio Ehekutivo a keda informá ku a “keur af” stadion di Playa pa uso di tantu deportistanan komo pa uso di bishitantenan? Kolegio Ehekutivo por a fasilitá Raad e rapòrt\prosès verbal òf otro dokumentu den kual por eskrito e desishon aki a keda tumá? Kolegio Ehekutivo por a informá Raad ki pasonan opviamente finansiero a tuma òf lo bai tuma pa pone e stadion aki bèk den un estado ku ta garantisá su uso atrobe i ku ta garantisá seguridat pa tantu deportistanan komo bishitantenan? Gobièrnu a hasi un kalkulashon kuantu fondo ta bai tin mester pa kumpli ku punto 3 i kon Kolegio Ehekutivo tin pensá pa yega na e fondonan aki? Kolegio Ehekutivo por informá Raad ku si no ta e intenshon pa realisá punto 3 i 4 kiko ta e plannan pa ku e stadion di Playa. E ta keda òf tin intenshon di likidá e stadion? Kiko ta bai hasi pa resolvé asuntu di kònteinernan i ku ta drecha e fasilidat di parkeo i ku lo buska un otro lugá pa pone e kònteinernan? E maneho di stadion ta keda bou di responsabilidat di gobièrnu o ta e intenshon di pasa esaki bèk pa tersera i si ta e intenshon pasa esaki bek pa tersera kon esaki lo bai i ta ken ta bin na remarke pa haña e maneho?

Gustosamente lo mi ke risibí kontesta riba e preguntanan aki verbal den e próksimo reunion di Konseho Insular kompañá pa e dokumentunan rekerí.

Atentamente,

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho Insular Boneiru

Aan het Bestuurscollege

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

Geacht College,

Ik heb de voorzitter van de Bonairiaanse Voetbal Federatie (FFB) horen informeren dat voor de komende officiële voetbalkampioenschap geen gebruik zal worden gemaakt van het stadion in Kralendijk, doordat deze afgekeurd is voor gebruik voor zowel sporters als het publiek.

De slechte fysieke staat van onze belangrijkste stadion hier in Kralendijk is al geruime tijd onderwerp van discussie. En de situatie is zodanig verergerd dat nu definitief geen gebruik meer kan worden gemaakt van dit stadion. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het gebrek aan regelmatig en doorlopend onderhoud en het niet reserveren van fondsen om te investeren in herstel van het stadion, onder andere de complete tribune, de kleedkamers, de bars, de lichtmasten en het veld. Sinds 2004 valt het stadion direct onder beheer van het Bonairiaanse eilandbestuur. Helaas moet geconstateerd worden dat het eilandbestuur 18 jaar lang noch in de jaarlijkse begroting noch in een meerjaren begroting fondsen heeft begroot om reserves te creëren om in renovatie van dit sportcomplex te investeren. In de eilandsraad moest zelfs een motie van wantrouwen ingediend worden tegen de gedeputeerde die tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in, zonder wettelijke basis, de BHM heeft verbonden om een bedrag van US$ 350.000 te betalen voor lichtmasten. Tot op de dag van vandaag is dit probleem niet opgelost. De Eilandsraad beschikt in ieder geval niet over informatie dat het wel opgelost zou zijn. Op basis van wat wij kunnen zien moeten wij concluderen dat het niet opgelost is, omdat wij geen nieuwe lichtmasten kunnen zien in het stadion en dat gezien de staat waarin de huidige masten verkeren, zij een gevaar vormen voor de veiligheid van sporters en toeschouwers.

Behalve dit is er nog een ongewenste situatie, namelijk dat de parkeerruimte voor auto’s bij het stadion van Kralendijk gebruikt wordt om zeecontainers te plaatsen, waardoor een zeer onaantrekkelijk uitzicht gecreëerd wordt in ons stadscentrum.

Gebruik makend van artikel 45 van het Reglement van Orde, wil ik de volgende vragen stellen aan het Bestuurscollege:

Is het Bestuurscollege geïnformeerd dat het stadion van Kralendijk afgekeurd is voor gebruik, voor zowel sporters als bezoekers? Kan het Bestuurscollege de Eilandsraad het rapport/proces verbaal of een ander document doen toekomen waarin dit besluit schriftelijk is genomen? Kan het Bestuurscollege de Eilandsraad informeren welke klaarblijkelijk financiële stappen zijn ondernomen of ondernomen gaan worden om dit stadion terug te brengen in een staat waardoor haar gebruik weer gegarandeerd wordt en die de veiligheid van zowel sporters als bezoekers garandeert? Heeft het Bestuurscollege een berekening gemaakt met betrekking tot hoeveel fondsen er benodigd zijn om aan punt 3 te voldoen en hoe het Bestuurscollege denkt aan deze fondsen te komen? Kan het Bestuurscollege de Eilandsraad informeren dat als het niet de intentie is om punt 3 en 4 te realiseren, welke de plannen zijn met betrekking tot het stadion van Kralendijk? Blijft het stadion staan of is het de bedoeling om het stadion af te breken? Wat gaat er gedaan worden om de kwestie van de zeecontainers op te lossen, wordt de parkeerruimte hersteld en wordt er naar een andere plaats gezocht om de zeecontainers te plaatsen? Blijft het stadionbeleid onder verantwoordelijkheid van het eilandbestuur of is het de bedoeling om deze terug bij derden onder te brengen en als het de bedoeling is om deze terug bij derden onder te brengen, hoe gaat dit dan gebeuren en wie komt in aanmerking om het beleid toegewezen te krijgen?

Graag wil ik verzoeken om deze vragen mondeling te beantwoorden in de eerstvolgende vergadering van de Eilandsraad, vergezeld van de gevraagde documenten.

Hoogachtend,

_________________________

Désirée E. Coffie

Lid van de Eilandsraad van Bonaire

