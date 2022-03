CHATA Fest esenario pa inougurashon 55 aniversario

Konektando turismo ku’bo

Willemstad, 14 di mart 2022 – Djabièrnè último, CHATA a organisá su evento anual pa selebrá e aña kalendario i alabes inougurá su di 55 aniversario. E evento aki, yamá ‘CHATA Fest’, a tuma lugá na miembro di CHATA, Blue Bay Golf & Beach Resort den un esfera di airu liber estilo festival. Aliviá di medidanan relahá, sinembargo di un forma responsabel, miembro – i sosionan di CHATA, inkluso algun mandatario a bini huntu pa kompartí un anochi festivo i alegre.

Alrededor di 150 invitado a reuní riba e plataforma di yerba na Blue Bay den un ambiente kompletamente bohemio kolorido. Despues di un bonbiní kaluroso di e tim di CHATA e Direktor di Maneho, sra. Maria-Helena Seferina-Rojas a ofisialisá e inougurashon ku un diskurso. El a para ketu na e diferensia i okashon speshal, rekordando kon aña pasá den un drive thru, sin por a konektá ku miembronan personalmente i pa medio di un screen di forma digital e mester a introdusí su mes den su funshon nobo.

Apesar ku aña 2022 a kuminsá for di janüari, e medidanan relahá den kombinashon ku e tendensia di rekuperashon di nos sektor ta pone hopi di nos sinti ku ta awor ta aña nobo.

Turistanan por bishitá nos paraiso atrobe sin restrikshon i komunidat por relahá un tiki mas trankil. Netamente pa e motibu aki, CHATA a bini huntu pa selebrá i konektá ku otro.

Un selebrashon èkstra speshal, ya ku e aña aki e asosashon ta selebrá su di 55 aniversario.

Ku un kampaña tur afó, CHATA lo enfoká e aña aki pa konektá turismo i komunidat, ku nan lema di 2022 nobo: “Connecting tourism with YOU”.

E desafio laboral den e industria no ta un sekreto. Sinembargo, CHATA ta sigur ku invershonistanan di hotèl nobo ta kere firememente den Kòrsou. Awor falta nos, i nos rekurso humano pa konfia den nos mes i tur lokual nos sektor tin di ofresé.

Ku esaki sra. Seferina-Rojas a introdusí riba esenario, e artista hoben lokal Kevv, direktamente for di Ulanda. Kevv a presentá i estrená su kansion nobo, speshalmente dediká na CHATA i e kampaña pa konektá turismo ku’bo. E kansion titulá “Island Away” ta konektá e eksperensia i sintimentu bunita i dushi ku nos isla ta duna kada un di nos i tambe e turista bishitante. Island Away lo ta e soundtrack di e kampaña riba retnan sosial (TikTok i Instagram) kaminda komunidat i turista por orguyosamente broma ku Kòrsou. Na final di e kampaña, CHATA lo parti premio pa e mihó video mas viral. Pues keda pendiente di CHATA su retnan sosial pa mas informashon di partisipashon.

Invitadonan a sigui disfrutá di mas musika di Kevv durante e CHATA Fest i a selebrá i konektá ku otro den goso. CHATA ta yama un danki speshal na tur patrosinadó ku a yuda hasi e evento aki posibel: Coca-Cola, Trusz by Rich, Inspiración Curaçao i FBTT. Alabes un danki na TUI i LionsDive Beach Resort pa nan aporte pa hasi e kampaña possible.

CHATA ta sumamente gradesido na su miembronan pa e konfiansa atraves di 55 aña i ta orguyoso di por sigui brinda sosten pa rekuperashon di e sektor mas dinámiko di nos pais i ta komprometé pa Konektá turismo ku’bo!

CHATA opent het jaar in Fest stijl vanwege 55-jarig jubileum

Jaar thema: “Connecting Tourism with YOU” (Toerisme met jou verbinden)

Willemstad, 14 maart 2022 – Afgelopen vrijdag, heeft CHATA haar jaarlijkse evenement georganiseerd om het kalenderjaar te openen. De viering was extra feestelijk vanwege haar 55e jubileumviering. Het evenement, genoemd CHATA Fest, vond plaats in festival stijl in de openlucht bij CHATA lid Blue Bay Golf & Beach Resort. Opgelucht door de versoepelde maatregelen, echter op een verantwoordelijke wijze, zijn de leden en partners van CHATA, inclusief enkele Ministers, samengekomen om een feestelijke avond met elkaar te delen.

Ruim 150 gasten zijn bijeengekomen op het grasveld bij Blue Bay in een kleurrijk Boheemse sfeer. Na een warme welkom door het team van CHATA, heeft de Managing Director, mevrouw Maria-Helena Seferina-Rojas, de avond, met een korte toespraak officieel geopend. Ze benadrukte het grote verschil ten opzichte van vorig jaar en de speciale gelegenheid van de avond, en keek terug op hoe ze vorig jaar tijdens een drive thru opening event, zonder persoonlijk contact met de leden te kunnen maken, door middel van een videoboodschap zichzelf moest introduceren in haar nieuwe functie.

Ook gaf ze aandacht voor het feit dat ondanks dat het jaar 2022 in januari is gestart, velen, door de versoepelde maatregelen in combinatie met de sterke hersteltrend van onze sector, het gevoel hebben dat het nieuwe jaar nu pas is begonnen. Toeristen kunnen ons paradijs weer zonder al te veel beperkingen bezoeken en genieten van de diverse activiteiten en attracties die ons eiland te bieden heeft. Juist hierdoor, is CHATA samengekomen met haar leden om met elkaar te vieren en weer contacten te maken. Het was een extra speciale viering, omdat CHATA dit jaar haar 55e jubileum viert.

Met een uitgebreid jubileum campagne, focust CHATA dit jaar op het verbinden van toerisme met de gehele samenleving, met hun nieuwe 2022 slogan: “Connecting Tourism with YOU”.

Het grote personeelstekort in de industrie is geen geheim. Echter, is CHATA ervan overtuigd dat de verschillende nieuwe hotelinvesteerders sterk in Curaçao geloven. Nu moeten wij nog en onze potentiele, nieuwe arbeidskrachten overtuigen en hen laten inzien hoeveel de sector voor hen en ons eiland kan betekenen.

Hiermee introduceerde mevrouw Seferina-Rojas, lokaal jong talent uit Nederland, Kevv op het podium. Kevv lanceerde en presenteerde zijn nieuwe nummer, speciaal toegewijd aan CHATA en de campagne om toerisme met jou te verbinden. Het nummer “Island Away” verbindt de ervaring en het mooie gevoel dat ons eiland aan ieder van ons en de toeristen geeft. Het zal de soundtrack zijn van de campagne op social media (TikTok en Instagram) waar lokalen en toeristen met Curaçaose beelden, iedereen kunnen verbluffen. Aan het einde van de campagne geeft CHATA diverse prijzen uit voor de beste, meest virale bekeken video. Wilt u meer weten over hoe u kunt deelnemen? Houd CHATA’s sociale mediakanalen in de gaten.

Gasten hebben genoten van de muziek van Kevv tijdens het CHATA Fest en vierden met elkaar deze bijzondere gelegenheid. CHATA bedankt alle sponsoren van harte die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt: Coca-Cola, Trusz by Rich, Inspiración Curaçao en FBTT. Ook hartelijk bedankt aan TUI en LionsDive Beach Resort voor hun bijdrage aan de jubileumcampagne.

CHATA is al haar leden erg dankbaar voor het vertrouwen gedurende de afgelopen 55 jaar. CHATA is trots om de sector te kunnen blijven ondersteunen in het herstel van de meest dynamische sector van ons land en zet zich dit jaar extra in om nieuwe arbeidskrachten te enthousiasmeren om in de sector te komen werken: “ConnectingTourismwithYOU”.

