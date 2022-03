Minister Maduro na ocasion di Dia di Hende Muhe 2022:

Aruba ta wordo midi na e manera cu nos ta trata hende muhe den posicion di liderazgo na nos Pais

ORANJESTAD – Tur aña dia 8 di maart mundo henter ta observa y conmemora Dia Internacional di Hende Muhe. Un dia yena cu palabra di elogio, admiracion y mensahe bunita pa encurasha nos hende muhe, specialmente nos hobennan pa nan desaroya nan mes y no keda atras den un mundo cu hopi biaha ta domina pa e ser masculino. E aña aki mes e tema tabata ‘Break the Bias,’ un apelacion pa kibra cu tur prehuicio cu por ta existi pa cu e ser femenino.

Na Aruba tambe nos a conmemora e dia aki cu hopi atencion y mester bisa cu nos Pais ta bendiciona cu hopi hende muhe cu ta inspira otro pa e manera cu nan a sa di desaroya nan mes den nos comunidad. Na mes momento e aña aki tambe a bira mas visibel con, ‘forsanan’ cu no ta kere den e liderazgo feminino di nos Pais, ta manifestando nan mes na e manera di mas baho posibel pa purba kibra e avance di dos hende muhe cu a percura pa desaroya nan mes y a tuma e curashi pa ocupa un funcion den politica y liderazgo di Aruba. Aki ta referi na e atakenan baho contra nos Minister President Evelyn Wever Croes, kende ta habri e caminda pa hopi otro hende muhe como e prome minister-president femenino di Aruba, y na mi persona, Xiomara Maduro, como Minister di Finansa y Cultura di Aruba. Un responsabilidad cu hopi no lo tin e curashi pa tuma na bienestar di nos Pais.

E ta conoci cu e tarima politico ta domina pa e hende homber, pero ta conoci tambe cu mas y mas hende muhe ta haci nan entrada y ta posiciona nan mes exitosamente como lidernan di nan Pais. Na Aruba tambe ta asina y mas hende muhe ta acepta e reto pa traha na bienestar di nos Pais den e ambito politico. Den e luz di e celebracion di Dia di Hende Muhe 2022, nos lo tin cos pa gaba mundo cun’e, pero lamentablemente e atakenan baho diariamente contra dos mandatario femenino di nos Pais ta trece un mancha riba e orguyo cu nos por tin como Pais cu ta balora su hende muhenan den posicion di liderazgo. Mescos cu mundo ta balora un Pais na e manera cu nan ta trata nan mascota, na analogia lo bo por bisa cu Aruba ta wordo midi na e momentonan aki na e manera cu ta trata cu e hende muhe den e posicion di liderazgo.

Nos por tin diferencia di opinion, pero esaki no mester hiba na scenario di lastra mandatarionan femenino cu palabranan ofensivo, caricatura vulgar y videonan cu ta atacha e dignidad di e hende muhe. E ta un lastima y un berguensa cu pa falta di argumento ta recuri na e forma mas baho di oposicion contra dos mandatario femenino di Aruba. Banda cu e ta manda un señal demotivador na tur nos hende muhenan cu ta pensa pa sirbi Aruba den e nivelnan di mas halto den politica di nos Pais, e ta ofende e sernan stima di e mandatarionan cu no tin e ‘cuero diki politico’ cu Minister-President y Minister di Finansa di un Pais mester tin.

E forma baho aki cu nos Pais ta observa contra dos mandatario femenino di Aruba ta mustra nos cu tin hende ainda na nos Pais cu no ta balora nan señora casa, nan yiu muhernan y nan propio Mama cu a brinda nan bida. Cada bes cu recuri na e forma baho di hiba oposicion aki, ta limita e speransa di Aruba pa conoce mas hende muhe den posicion di liderazgo. No ta Dia di Hende Muhe so mester papia bunita, henter aña mester mustra cu nos actonan cu na Aruba nos ta balora y apoya nos hende muhenan cu tin e curashi y motivacion pa asumi un posicion di liderazgo den nos comunidad, specialmente den politica y gobernacion di nos Pais.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype