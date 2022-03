Technische briefing over preventief gezondheidsonderzoek

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek? Deze vraag staat centraal tijdens een technische briefing die de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt op dinsdag 15 maart. Aanleiding vormt de wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek. De briefing is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Onderzoek op eigen initiatief

Bevolkingsonderzoeken zijn niet alleen collectieve onderzoeken die bij een groot deel van de bevolking worden uitgevoerd, zoals de onderzoeken naar darmkanker. Het kan ook gaan om preventief gezondheidsonderzoek dat een individu op eigen initiatief en kosten ondergaat.

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek

In februari 2020 heeft toenmalig staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, een wetsvoorstel ingediend om de Wet op het bevolkingsonderzoek te wijzigen. Het doel hiervan is de keuzevrijheid te vergroten voor mensen die gebruik willen maken van preventief gezondheidsonderzoek en de kwaliteit hiervan te waarborgen. Daarnaast moeten door deze wetswijziging deelnemers beter worden beschermd tegen de nadelen en risico’s van preventief gezondheidsonderzoek.

Sprekers

De technische briefing wordt verzorgd door ambtenaren van het ministerie van VWS. De Kamerleden spreken met:

Florien van der Windt

Tineke Kleefkens

Bert Jan Clement

Alouisia de Leeuw

Susan Potting

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Volg het live

Volg de briefing vanaf 17.00 uur via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Bekijk ook de bijbehorende stukken.

