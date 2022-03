Geen vergadering vanwege gemeenteraadsverkiezingen

De agenda van de Tweede Kamer staat deze week in het teken van de verkiezingen voor de gemeenteraden op woensdag 16 maart. Op die dag, en ook op de avond van dinsdag 15 maart, is er geen plenaire vergadering.

Stemmen in de Tweede Kamer voor de Haagse gemeenteraad

De Tweede Kamer debatteert niet op woensdag en dinsdagavond om Kamerleden de gelegenheid te geven hun partijgenoten in gemeenten te ondersteunen. Lang niet alle stemmen gaan naar partijen die ook in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn: bijna 30 procent van de kiezers stemde in 2018 lokaal. In driekwart van de gemeenten doet momenteel een lokale partij mee in het college van burgemeester en wethouders.

Commissieactiviteiten

Er zijn ook geen commissiedebatten op woensdag 16 maart. Op dinsdagavond staan er wel nog enkele commissieactiviteiten gepland.

Drie dagen

De gemeenteraadsverkiezingen worden verspreid over drie dagen. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) die dat regelt, is in december verlengd met het oog op de onzekere situatie rond de pandemie op dat moment. Er is ook meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. De nieuwe raadsleden zullen niet 8, maar 14 dagen na de dag van de stemming worden geïnstalleerd, dat is op woensdag 30 maart.

Stemlokaal in Tweede Kamer

In het gebouw van de Tweede Kamer is volgens traditie ook een stemlokaal. Mensen met een stempas van de gemeente Den Haag kunnen hier hun stem uitbrengen. Het lokaal is alleen op woensdag geopend, van 7.30 tot 21.00 uur. Wie zich aanmeldt als bezoeker kan tussen 10.00 en 17.00 uur ook een kijkje nemen in de Statenpassage en de publieke tribune van de plenaire zaal.

