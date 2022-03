Rondetafelgesprek over wonen en zorg voor ouderen

Wat zijn de knelpunten en belemmeringen bij het realiseren van passende woonzorgvoorzieningen voor ouderen? Over deze vraag organiseert de commissie voor Binnenlandse Zaken op donderdag 17 maart een rondetafelgesprek. De bijeenkomst is vanaf 15.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Rapport

Een rapport over wonen en zorg voor ouderen is de aanleiding voor dit rondetafelgesprek. Belangengroepen en deskundigen gaan met Kamerleden in gesprek over het (toekomstige) beleid rondom ouderenzorg en -huisvesting.

Wat is bekend over de woonzorgbehoefte van ouderen? Hoe ver zijn gemeenten met het tegemoet komen aan deze behoeften? En wat zijn de knelpunten en belemmeringen bij het realiseren van passende woonzorgvoorzieningen voor ouderen? Dergelijke vragen komen tijdens het gesprek aan de orde.

Programma

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit drie delen.

15.00 – 15.45 uur: Aanpassing bestaande woningen en stimuleren bewustwording

Anneke Sipkens – ANBO

Ellen Maat – Zorgorganisatie Florence

Tamara Pieterse – Commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’

Julie Meerveld – Alzheimer Nederland

15.45 – 16.30 uur: Gemeentelijke woonzorgvisies en implementatie

Hans Adriani – Taskforce Wonen en Zorg

Rob Peperzak – Wethouder gemeente Gennep

Gert Jan van Noort – Wethouder gemeente Harderwijk

16.45 – 17.30 uur: Belemmeringen en oplossingen voor het realiseren van passende woonzorgvoorzieningen

Guido de Ruiter – Zelfstandig adviseur en expert lid van het OWZ en EWT

Peter Boerenfijn – Woningcorporatie Habion

Coen van Rooyen – WoningbouwersNL

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

Meer informatie en live volgen

Volg het rondetafelgesprek vanaf 15.00 uur via de livestream of de app Debat Direct.

Een aantal genodigden heeft position papers aangeleverd voor het rondetafelgesprek. Deze kunt u hier lezen.

