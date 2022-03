KOMUNIKADO DI PRENSA 141/2022

20 mart 2022.

Kaso di tiramentu ku 4 persona heridá.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 20 di mart 2022 alrededor di 03.55’or, Sentral di Polis a dirigí unidatnan polisial

pa un klup nokturno den Saliña pa un kaso di tiroteo.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku dos hòmber tabatin problema ku otro den e

diskotèk i na momentu ku nan a sali pafo, un otro hòmber a lòs algun tiru dirigí riba un di e

hòmbernan aki.

E víktima a risibí bala na altura di su boka i ku su mes vehíkulo a kore bai sala di emergensia

di C.M.C.

Tres otro persona den besindario di kaminda e tiramentu a tuma lugá ku no tabatin nada di

haber ku e kaso aki, tambe a keda alksansá pa tirunan for di e arma ei.

Dos di e víktimanan a keda transportá den outo partikular pa C.M.C., mientras un otro a

keda hibá hospital ku ambulans.

Polis a konfiská un vehíkulo i investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

