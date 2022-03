PIN ta ripiti: COHO no te di 11 mandamentu!

No ta berdat ku e COHO aki ta inevitabel.

Willemstad – Partido PIN a mustra for di prinsipio riba opheshonnan kontra e forma i struktura dje lei di konsenso COHO. Esaki no ta pa stroba koperashon ku Hulanda, pero pa motibu ku PIN ta konvensí ku argumento, ku e koperashon proponé den e lei di COHO lo no logra su meta di reforma na benefisio di nos tur. I PIN por papia dje nesesidat i urgensia di reforma paso ta PIN a start reforma den salubridat sin mester di landspakket, CHE òf COHO.

Legitimidat

Bon mirá, for di CHE te COHO 2.0 ta presentá un struktura di supuesto koperashon ku ta kita responsabilidat di esnan ku nos ta skohe den parlamento. E koperashon pekuliar aki tambe ta redusí nos rekurso humano i kapasidat lokal na mendigá. Tur esaki ta inesesario paso PIN a demostrá ku nos mes hendenan na timon a logra pasa medida di reforma den salubridat ku a haña sosten di tur siguiente minister enkargá. Ta nos rekurso humano lokal a studia e materia, presentá e medidanan i kuminsá ehekuta nan.

Adapta

Pues PIN su punto semper tabata ku mester drecha e proposishon di lei i e akshonnan di reforma. No ta pèrdè nada ku e esfuerso ei. Mester kòrda ku, usando amienda, Staten por atendé e puntonan mas importante den e lei COHO huntu ku e otro parlamentonan den Reino.

PIN mes, for di ougùstùs 2020, a traha komo alternativa, un protokòl den forma di un Onderlinge Regeling den kuadro di Statüt ku ta mustra kon por finansiá reforma i invershon sin e fayonan den COHO.

Irespekto ku mester paga e sosten di likides bek, por koregí e lei COHO asinaki:

hasi komposishon di COHO unu di e 4 paisnan huntu; nombramentu di gobernante nan di COHO dor di e 4 paisnan huntu; drecha e lei di forma ku ta distinguí entre traha maneho, ehekutá proyekto, kontrolá ehekushon, disidí riba fiansa i supervishon. Evitando ku ta laga esei nan eksklusivamente den man di 3 persona nombrá pa Hulanda so ku e posibilidat ku Hulanda por duna instrukshon sin konsenso entre e paisnan; mantené responsabilidat ministerial ante parlamento i sigurá ku e parlamento tin e palabra final; krea un korte independiente pa ora tin diferensia di opinion.

Un otro alternativa ta, pa proponé un akuerdo entre Hulanda, IMF, Banko Mundial i Kòrsou ku e kompromisonan nesesario di reforma i skema di pago. Ta straño ku nos no a ni papia riba e posibilidat ei na serio ku Hulanda!

Inkomprendibel

PIN ta lamentá ku sin eksplorá na serio kon por drecha e lei, nos ta entregá nos demokrasia i ya ta pinta di lo bai di akuerdo ku un kombinashon di lei i landspakket den kua solamente e aspektonan ku ta bai hasi nos pueblo mas pober ta spesifiká. Unda e kompromiso pa invershon ta den e lei di COHO? Di kuantu sèn nos ta papia? Unda e akshon i invershon pa kombatí pobresa ta?

Ademas kiko nos mes ta hasi pa drecha e leinan ku lo permití nos ekonomia krese i oumentá entrada di gobièrnu? Aki PIN ta mustra un biaha mas riba e nesesidat pa stimulá agrikultura i posibilitá e-gaming i kanabis medisinal.

Kontrali na nos promé minister, Partido PIN no ta limitá su mes na wak infrou i kadushi so. PIN ke tende gobièrnu i parlamento su reakshon riba e puntonan menshoná den e komunikado aki, promé ku aseptá COHO komo e di 11 mandamentu.

