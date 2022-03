Kamervoorzitter loopt laatste rondje Binnenhof

Kamervoorzitter Vera Bergkamp liep op maandag 21 maart het laatste rondje over het Binnenhof. Vanaf deze datum is het Binnenhof niet meer toegankelijk voor publiek vanwege de grootschalige renovatie. Na de renovatie gaat het Binnenhof weer open voor bezoekers en keert de Tweede Kamer terug.

Eerste- en Tweede Kamervoorzitters Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp staan op de plek van de gedemonteerde Binnenhoffontein.

Samen met de pers liepen Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een laatste keer door het oude Tweede Kamergebouw. Daarna liepen zij door de Eerste Kamer. De Voorzitters sloten na afloop van het rondje de bouwhekken samen.

Weemoedig

Via de ingang op Binnenhof 1a liepen beide Voorzitters het Tweede Kamergebouw voor de laatste keer in. “We hebben natuurlijk eigenlijk al afscheid genomen van het Binnenhof”, sprak Bergkamp. “De Tweede Kamer zit inmiddels al een aantal maanden in het tijdelijke onderkomen. Maar vandaag is het moment dat ook de bezoeker afscheid moet nemen van het Binnenhof. De komende jaren is deze plek gesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen hier niet meer doorheen. Dat roept een weemoedig gevoel op.”

Rondleiding

Bergkamp liep langs haar voormalige werkkamer, waar het oude naambordje van de Voorzitter nog hing, de Eerste commissiekamer en de plenaire zaal. Zij vertelde tijdens de rondleiding over de geschiedenis van het gebouw, bijzondere momenten en de functie van verschillende kamers en voorwerpen.

Renovatie Binnenhof

Lees meer op de website van het Rijksvastgoedbedrijf en lees meer over renovatie van het Binnenhof, de planning en ontwerpen.

