Versoepelingen van de coronamaatregelen

Het Presidium heeft besloten om per direct de laatste versoepelingen door te voeren in het Kamergebouw. Lees hier de brief over de versoepelingen.

De Tweede Kamer heeft na iedere coronapersconferentie waarin maatregelen werden afgekondigd een vertaling gemaakt naar de werkwijze van de Kamer. De coronamaatregelen hebben ook invloed gehad op de faciliteiten voor journalisten en de wijze waarop zij hun werk uitvoeren in de Kamer.

Nu de laatste versoepelingen worden doorgevoerd betekent dat het volgende:

Plenaire zaal

Visuele media mogen op de vloer van de plenaire zaal opnamen maken vanaf de toegestane posities: achter het vak van de Voorzitter, vanuit de nissen en bij aanvang van de vergadering in het midden van de zaal. Daarbij dient rekening gehouden te worden dat er maximaal twee personen tegelijkertijd achter het vak van de Voorzitter mogen staan.

Voor schrijvende pers en verslaggevers is een deel van de publieke tribune gereserveerd.

Visuele media mogen vanaf bepaalde posities opnamen maken zonder daarbij doorgangen van en de zichtlijnen van het publiek te blokkeren. De opnamerichtlijnen worden op dit punt aangepast.

Commissiezalen

Journalisten mogen in de drie grote commissiezalen plaatsnemen aan de perstafel op de publieke tribune. Visuele media kunnen vanaf de publieke tribune opnamen maken zonder daarbij de doorgangen voor en zichtlijnen van publiek te blokkeren.

De publieke tribunes van de vier kleine commissiezalen zijn na het meireces (v.a. 9 mei) ook weer toegankelijk. Ook daar geldt dat journalisten plaats mogen nemen aan de perstafel en visuele media opnamen mogen maken vanaf de publieke tribune zonder de doorgangen voor en zichtlijnen van publiek te blokkeren.

Opnamerichtlijnen voor journalisten

Graag brengen we de opnamerichtlijnen voor journalisten opnieuw onder de aandacht.

Voor het maken van opnamen in het Kamergebouw gelden de opnamerichtlijnen. De opnamerichtlijnen zien erop toe dat wordt vastgehouden aan het principe van vrije nieuwsgaring en tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren het Kamerwerk naar behoren kunnen uitvoeren.

Patatbalie

De Patatbalie is de plek waar politici en journalisten elkaar treffen en waar interviews kunnen worden gehouden. Journalisten die politici willen interviewen aan de andere zijde van de plenaire zaal dienen de doorgang bij de liftkern richting de plenaire zaal vrij te houden door achter de koorden te blijven.

Informatie

Voor informatie over dit bericht kunt u terecht bij het Persloket van de Tweede Kamer via 070-3183003 of persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype