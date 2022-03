Tweede Kamer vergadert weer op gebruikelijke wijze

De Tweede Kamer vergadert per direct weer op de gebruikelijke wijze zoals voor de coronacrisis. Concreet betekent dit dat alle Kamerleden weer in de gelegenheid zijn om tegelijkertijd aan de stemmingen deel te nemen in de plenaire zaal. De publieke tribunes in de commissiezalen gaan in de week van 9 mei weer open; de inrichting van de commissiezalen wordt hiervoor de komende weken aangepast. Dat schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp, mede namens het Presidium, in een brief aan de Kamerleden.

“Ik ben blij dat we weer terug kunnen naar ‘normaal’ en alle vergaderingen en andere Kameractiviteiten weer voor iedereen toegankelijk zijn,” aldus Kamervoorzitter Bergkamp in haar brief over de werkwijze van de Tweede Kamer.

Plenaire debatten

De Tweede Kamer vergadert vanaf 21 maart in de plenaire zaal weer zoals voor de coronacrisis: de hygiënemaatregelen vervallen. Dit houdt in dat bij stemmingen alle Kamerleden weer in de gelegenheid zijn om tegelijkertijd plaats te kunnen nemen in de plenaire zaal. Hierbij blijven de werkafspraken over hoofdelijke stemmingen die zijn vastgelegd in de motie Dijkhoff van kracht.

Commissiedebatten en -activiteiten

De komende weken wordt de vergaderopstelling in de commissiezalen aangepast om ruimte te maken voor publiek. Dat betekent dat mensen die commissiedebatten willen volgen in de week van 9 mei (na het meireces) weer plaats kunnen nemen op de tribunes in de commissiezalen. Vanaf die week zijn alle commissieactiviteiten in fysieke vorm weer mogelijk. De openbare vergaderingen worden ook live gestreamd op de website van de Tweede Kamer en via de app Debat Direct.

Evenementen

De beperking van maximaal 500 bezoekers bij evenementen in de Tweede Kamer vervalt vanaf 23 maart 2022. Eerder deze maand werd de Tweede Kamer al verder opengesteld voor bezoekers.

Basisadviezen

Kamervoorzitter Bergkamp benadrukt in haar brief ook dat het coronavirus niet weg is. Ze geeft aan dat het Presidium het van groot belang vindt ‘dat we rekening houden met elkaar en extra aandacht blijven hebben voor mensen met een kwetsbare gezondheid’ en dat de basisadviezen relevant blijven.

Lees de brief van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp

