Partido Demokrat ku kambio di miembro den Konseho Insular / De Democratische Partij wijzigt lid binnen de eilandsraad

Partido Demokrat ku kambio di miembro den Konseho Insular

Kralendijk – Durante di e reunion general di Partido Demokrátiko Boneriano, ku a tuma lugá djasabra anochi 19 di mart último, e presidente nobo a anunsiá ku lo bini un kambio den e miembronan di partido ku ta forma parti di Konseho Insular.

E kambio tabata planiá for di basta tempu kaba, pero debí na diferente sirkunstansia, esaki no por a tuma lugá mas promé. E kambio tin di aber ku e maneho aktual pa duna mas hende e oportunidat pa haña mas eksperensia ku e parti legislativo i tambe polítiko. Ta un realidat ku pa drenta entre otro Konseho Insular, e persona no mester konosé polítika so, pero tambe e WOLBES, FINBES i e Reglamentu di Ordu di Konseho Insular. Pa Partido Demokrátiko Boneriano esaki ta algu primordial ku kada miembro mester sa i konosé. Di otro banda ta rekonosé tambe ku aktualmente Partido Demokrat tin un lider polítiko ku ta Clark Abraham ku konosé tur esakinan i ku ta danki na dje ku Konseho Insular por funshoná un poko. Komo tal e miembro nobo ku lo bai drenta pa Partido Demokrat den Konseho Insular lo tin un bon persona pa gui’é kaminda mester den Konseho Insular i tambe polítikamente.

E kambio den Konseho Insular lo ta ku señor Michael Pieters, aktual konsehal den Konseho Insular pa Partido Demokrátiko Bonerinao, lo tuma su retiro. Na su lugá lo drenta señor Daniel (Dani) Crestian. Mester bisa ku ora a presentá e kambio di Konseho Insular pa Partido Demokrat, sala den su totalidat a apoyá esaki, i a duna su aprobashon unánimamente. Esaki ta un señal bon kla ku e miembronan di Partido Demokrátiko Boneriano ta di akuerdo ku e kambio. Dani Crestian ta ñetu di defuntu Nechi Crestian, ku tabata un di e piedranan di FOGON na lantamentu di Partido Demokrat na aña 1954. Tur presente na e reunion general di Partido Demokrat a desea Dani hopi forsa i éksito den su funshon komo konsehal. Na su turno Dani a splika sala lo siguiente: “SI BO NO POR SIRBI BO KOMUNIDAT, BO NO TA SIRBI PA GOBERNA, pa e próskimo elekshon Partido Demokrátiko Boneriano ta e úniko opshon pa un kambio i pa sigurá un mihó Boneiru.”

De Democratische Partij wijzigt lid binnen de eilandsraad

Kralendijk – Tijdens de algemene vergadering van Partido Demokrátiko Boneriano op zaterdag 19 maart, heeft de nieuwe voorzitter aangekondigd dat er een wijziging zal komen van de partijleden die deel uitmaken van de eilandsraad.

De wijziging stond al lange tijd op de planning, maar vanwege verschillende omstandigheden, kon deze niet eerder plaatsvinden. De wijziging heeft te maken met het huidig beleid om meer mensen de gelegenheid te bieden om ervaring op te doen op wettelijk en politiek gebied. Het is een realiteit dat als iemand onder andere lid wil worden van de eilandsraad, deze persoon niet alleen kennis moet hebben van politiek, maar ook van het WOLBES, FINBES en het Reglement van Orde van de eilandsraad. Voor Partido Demokrátiko Boneriano is het van uiterst belang dat elk lid van de partij deze wet- en regelgeving kent. Aan de andere kant wordt ook erkend dat de Democratische Partij momenteel Clark Abraham heeft als politieke leider die kennis heeft van al deze wet- en regelgeving en dat dankzij hem de eilandsraad enigszins kan functioneren. Zodoende zal het nieuwe eilandsraadlid voor de Democratische Partij een geschikt iemand hebben om hem zowel in de eilandsraad als op politiek gebied te begeleiden.

De wijziging in de eilandsraad zal zijn dat de heer Michael Pieters, huidig lid van de eilandsraad voor de Democratische Partij, ontslag zal nemen. De heer Daniel (Dani) Crestian zal zijn plaats innemen. Opgemerkt moet worden dat op het moment dat de wijziging in de eilandsraad voor de Democratische Partij gepresenteerd werd, de zaal in haar totaliteit dit heeft ondersteund en ook haar unanieme goedkeuring hiervoor heeft gegeven. Dit is een duidelijk teken dat de leden van Partido Demokrátiko Boneriano het eens zijn met de wijziging.

Dani Crestian is kleinzoon van wijlen Nechi Crestian, die een van de belangrijkste pilaren was bij het oprichten van de Democratische Partij in 1954. Alle aanwezigen bij de algemene vergadering van de Democratische Partij hebben Dani veel sterkte en succes toegewenst in zijn functie als eilandsraadlid. Daarna heeft Dani de zaal het volgende uitgelegd: “ALS JIJ JE GEMEENSCHAP NIET KUNT DIENEN, BEN JE NIET GESCHIKT OM TE REGEREN, voor de volgende verkiezingen zal Partido Demokrátiko Boneriano de enige optie zijn voor een verandering en voor het verzekeren van een beter Bonaire.”

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype