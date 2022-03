KOMUNIKADO DI PRENSA 153/ 2022

25 mart 2022

Kas a kima kompletu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djaweps 24 di mart 2022, alrededor di 23.09 or, Sentral di Polis a risibí informashon ku un

kas ta na kandela den Kaya Rublo.

Mesora a dirigí un unidat polisial i brantwer na e sítio.

Na yegada di e unidat, el a topa enberdat ku un kas mitar di palu i mitar di blòki

kompletamente na kandela.

Personal di brantwer ku a presentá na e sítio no por a evitá ku e kas a kima kompletu. No

tabatin daño personal.

E kandela a kuminsá den kushina di e kas.

Investigashon ta kontinuá.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype