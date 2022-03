Notisia di polis di djárason 23 di mart te ku djabièrnè 25 di mart 2022/Politieberichten van woensdag 23 maart tot en met vrijdag 25 maart 2022

Notisia di polis di djárason 23 di mart te ku djabièrnè 25 di mart 2022

Detenshon pa maltrato

Riba djaweps 24 di mart, alrededor di 11.15 or di anochi a detené un hòmber di inisial B.J.F. di 53 aña di edat na Kaya Patricia en konekshon ku maltrato. Algu mas trempan e sospechoso maltratá un hòmber na un kas situá na Kaya Dr. Grigorio Hernandez.

Ladronisia na sitio di sambuyá

Riba djárason 23 di mart a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘Jeff Davis Memorial’. Entre 3.45 or i 5 or di atardi, miéntras e shofùr i e otro okupante dje outo tabata sambuyá, deskonosínan a forsa dos bentana i a bai ku vários artíkulo. Nan a bai ku entre otro un iPhone 12 PRO i un pòtmòni ku diferente tarheta i sèn kèsh komo kontenido. Ta investigando e kaso.

Outo ta dal den muraya

Alrededor di 4 or di atardi riba djárason 23 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo a dal den un muraya. Despues di investigashon a resultá ku e shofùr a hinka e outo, ku tabata stashoná dilanti un muraya, den ‘drive’ na lugá di den ‘reverse’ i bai dal den e muraya. Personal di ambulans a chek e shofùr na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Kiebro den negoshi di hóreka

Entre 4 or i 6.30 or di mardugá, riba djárason 23 di mart, deskonosínan a kibra drenta den un establesimentu di hóreka situá Kaya L.D. Gerharts. E malechornan a drenta e patio di e lugá dor di e dak i a forsa vários porta di paden pa a drenta den diferente espasio. Nan a bai ku entre otro 3 iPad i sèn kèsh. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 23 maart tot en met vrijdag 25 maart 2022

Aanhouding mishandeling

Op donderdag 24 maart werd omstreeks 23.15 uur een 53-jarige man met initialen B.J.F. op de Kaya Patricia aangehouden wegens mishandeling. De man wordt verdacht van het mishandelen van een man in een woning aan de Kaya Dr. Girigorio Hernandez.

Diefstal bij duiklocatie

Op woensdag 23 maart werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij de duik plek Jeff Davis Memorial geparkeerd stond. Tussen 15.45 uur en 17.00 uur toen de bestuurder en inzittende aan het duiken waren, hebben onbekende twee ramen van de auto geforceerd en diverse spullen meegenomen. Ze hebben onder andere een iPhone 12 PRO en een portemonnee met verschillende pasjes en contant geld als inhoud, meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto rijdt tegen muur

Omstreeks 16.00 uur op woensdag 23 maart kreeg de politiecentrale melding van een eenzijdige aanrijding op de E.E.G. Bulevar. Een auto reed tegen een muur aan. Na onderzoek bleek dat de bestuurder de automaat in Drive had gezet in plaats van in Reverse en reed tegen de muur aan. De bestuurder is door het ambulance personeel ter plekke gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Inbraak horecabedrijf

Tussen 04.00 en 6.30 uur op woensdag 23 maart hebben onbekenden in een horecagelegenheid aan de Kaya L.D. Gerharts ingebroken. De daders hadden zich toegang tot de binnenplaats van de gelegenheid verschaft via het dak en hebben daaropvolgend diverse binnendeuren geforceerd. Er zijn onder andere, 3 iPads en contant geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

