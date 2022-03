Conseho di Minister di Reino

ARUBA TA REFINANCIA E DEBE DI 915 MIYON PA 18 LUNA MAS SIN INTERES, PERO NO TA HAYA SOSTEN DI LIKIDES PA E KWARTAAL AKI AINDA

ORANJESTAD – Den reunion di Conseho di Minister di Reino awe mainta nos a haya bon noticia y menos bon noticia. E bon noticia ta cu Aruba ta haya refinancia e debe cu Hulanda. E debe di e sumanan cu nos a ricibi di sosten di likides di 915 miyon florin den 7 diferente tranche desde aña 2020, no mester wordo paga bek pa 18 luna mas y sin interes. Y esaki ta brinda stabilidad financiero pa Aruba.

E noticia menos bon ta cu Aruba no ta ricibi sosten di likides pa e kwartaal aki ya cu Conseho di Minister di Reino, riba conseho di CAFT, ta haya cu nos mester baha mas gasto den e presupuesto 2022, entre otro, mester corta mas den gastonan di cuido medico di AZV, mester corta mas den salario y no paga e 12.6% e aña aki, y mester hisa loonbelasting. E presupuesto di 2022 lo wordo trata otro siman den Parlamento, y despues lo sigui e deliberacionnan cu Hulanda. Mientrastanto, e hecho cu no a ricibi sosten di likides ainda, ta pone presion riba e situacion financiero di nos pais, pero mescos cu otro kwartaal nan Aruba lo sa di cumpli cu pago di gasto y di debe.

E noticia cu tanto Standard & Poors y Fitch a mantene nos rating, y cu a refinancia e debe di 915 miyon, cu 18 luna sin interes, ta duna un perspectiva cu poco poco nos ta yegando den normalidad.

