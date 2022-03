KOMUNIKADO DI PRENSA 155 /2022

25 mart 2021

Kaso di tiramentu ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djabièrnè 25 di mart 2022 alrededor di 07.26’or Sentral di Polis a risibí informashon di un

kaso di tiramentu ku a tuma lugá den Cubaguaweg.

Mesora a dirigí varios unidat na e sítio.

Na yegada di e promé unidat, el a bin topa un hòmber drumí abou ku diferente herida di

bala i for di e momentu ei no tabata duna señal di bida.

For di investigashon preliminar ku polis a realisá na e sítio a sali na kla ku e hòmber aki lo

mester tabatin interkambio di palabra ku un otro persona.

Djis despues esei e hòmber aki a risibí un tiru for di un arma di kandela ku konsekuensia ku

el a fayesé na e sítio mes.

Na jegada di polis ja e sospechoso no tabata na e sítio mas

Dòkter di polis a konstatá morto di e víktima, un hòmber di nashonalidat hamaikino.

En konekshon ku e asesinato aki polis a tene un entrada hudisial na un adrès na Julian i a

konfiska artíkulonan ku ta di importansia pa e investigashon.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská kurpa di e víktima i un vehíkulo.

Debí ku no a notifiká famia ainda, lo no por duna e identidat liber.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

