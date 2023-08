Gevangenisstraf en TBS met voorwaarden geëist voor poging doodslag op echtgenote

In de avond van 4 december 2022 belt een 11-jarig meisje naar alarmnummer 112. Ze heeft zich thuis op het toilet opgesloten en op de achtergrond hoort de centralist gehuil en geschreeuw. Als de politie ter plaatse komt, worden drie kinderen en hun ouders aangetroffen. De moeder is op zolder met een keukenmes neergestoken door haar echtgenoot, met wie ze op dat moment in een echtscheiding ligt.

Het slachtoffer wordt met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar blijkt dat ze zes steekverwondingen heeft, onder meer in de hartstreek en de rug. De man wordt aangehouden.

Vandaag moest de 47-jarige verdachte man uit de gemeente Oldebroek zich in de rechtbank verantwoorden. Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden voor poging doodslag.

“Dit kwam niet uit het niets”, aldus de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Zutphen. “Het was precies hetgeen het slachtoffer al enige tijd bang voor was. Voor die 4 december bracht ze al acht weken in een blijf-van-mijn-lijfhuis had door, nadat ze in de zomer had aangekondigd te willen scheiden van verdachte.”

In aanloop naar de poging doodslag bedreigde de verdachte zijn echtgenote. Hij verstuurde audioberichten naar de vrouw waarop onder meer te horen is: ‘Het laatste ding dat ik je wil zeggen, kom met niemand hier want dan zal het heel erg verkeerd aflopen snap je. Kom met niemand hier want dan zal het fataal eindigen.’

De oudste zoon was ooggetuige van het incident; de jongen verklaarde dat zijn vader stopte met steken nadat hij zijn zoon zag. Het Openbaar Ministerie over de steekpartij: “De handelingen van verdachte waren volledig gericht op het toebrengen van dodelijk letsel. Dit maakt dat naar het oordeel van het OM bewezen kan worden dat verdachte vol opzet had op de dood van het slachtoffer.”

De verdachte is onderzocht door deskundigen en die komen tot de conclusie dat sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en een licht verstandelijke beperking. Het advies luidt dat zonder professionele ondersteuning het risico op herhaling hoog is.

In het bepalen van de strafeis houdt het Openbaar Ministerie rekening met de conclusies van psycholoog en psychiater en het advies van de reclassering. Naast de gevangenisstraf krijgt de man, als het aan het OM ligt, TBS met voorwaarden opgelegd. Dat wil zeggen dat hij zich onder meer laat opnemen in een zorginstelling, een contact- en locatieverbod krijgt en meewerkt aan reclasseringstoezicht.

