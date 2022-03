GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT TENTOONSTELLING “CURAÇAO” IN HET NATIONAAL ARCHIEF IN DEN HAAG

WILLEMSTAD – Op dinsdag 22 maart hebben mevrouw Dyonna Benett, mevrouw Lida Pandt en de heer Selwyn de Wind aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout, een poster aangeboden van de tentoonstelling “Curaçao” in het Nationaal Archief in Den Haag.

De tentoonstelling geeft een beeld van het dagelijks leven in Curaçao in het verleden en in de huidige tijd aan de hand van archiefstukken, foto’s en een unieke verzameling audio-opnames. Verschillende kunstenaars en artiesten hebben bijgedragen aan de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt nog tot oktober 2022.

