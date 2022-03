CITRO sleept schip met gebroken as veilig naar haven en redt 11 personen •

Gisterenochtend rond 8:30 ging het alarm bij onze vrijwilligers. Een schip op 5 mijl voor Oostpunt in de problemen doordat een as gebroken was. 11 personen aan boord. Op één motor kon men met enige moeite doorvaren maar door de hoge golven en stroming werd toch de hulp van onze reddingsorganisatie ingeroepen.

Enig tijd later in de buurt van Oostpunt werd het schip door ons op sleep genomen. Preventief hadden we een pomp meegenomen want een gebroken as betekent soms dat je de as verliest en het schip logischerwijs water maakt. Een half uur later sleepten onze mensen het schip veilig naar binnen en naar zijn ligplaats.

Weer een geslaagde reddingsactie!