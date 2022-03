Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ta mantené e direkshon aktual di su maneho monetario

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Mirando e posishon sólido di divisa i kobertura di importashon den

e union monetario, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) lo mantené e direkshon

aktual di su maneho monetario. No opstante, CBCS su Komité di Maneho Monetario (abreviá na

ingles komo MPC) lo sigui vigilá desaroyo ekonómiko den e union monetario djaserka,

spesialmente e indikadónan di mas importante pa polítika monetario, i lo adaptá e maneho

monetario si ta nesesario.

For di e di dos mitar di 2021, ekonomia di Kòrsou i di Sint Maarten a kuminsá duna señal di

rekuperashon, impulsá na promé lugá pa un rekuperashon vigoroso den aktividat turístiko.

Mirando e desaroyo akí, aktualmente CBCS ta proyektá un ekspanshon di PIB real di 6,1% pa Kòrsou

i 14,3% pa Sint Maarten na 2022. A ahustá e perspektiva ekonómiko pa 2022, adoptando

proyekshon ménos positivo pa tur dos pais kompará ku loke a publiká na desèmber di 2021, debí

ku inflashon ta surpasando e nivel proyektá i esei lo frena e desaroyo di entrada disponibel, loke

na su turno lo afektá konsumo privá. E nivel mas haltu di inflashon ta reflehá prinsipalmente e

oumento eksorbitante den preis di materia prima riba merkado internashonal i e trabanan den e

kadena di suministro ku probablemente lo persistí den transkurso di 2022.

‘No opstante, e union monetario tin un posishon di divisa sólido. For di fin di 2019, apesar di e

kontrakshon ekonómiko fuerte ku e pandemia di COVID-19 a trese kuné, reserva ofisial bruto (ku

eksepshon di e reserva di oro) a registrá un tendensia di oumento konstante’, segun presidente di

MPC, José Jardim. E tendensia akí ta debí prinsipalmente na (1) e sosten di likides risibí di Hulanda

den kuadro di e pandemia, (2) e transferensianan di World Bank den kuadro di rekonstrukshon di

Sint Maarten despues di Orkan Irma i (3) e fiansa ku gobièrnu di Kòrsou a risibí for di estado

hulandes pa finansiá e terminashon kontrolá di e operashonnan di Girobank N.V. Aktualmente, e

nivel di kobertura di impuesto ta na 7,1 luna; kómodamente mas haltu ku e norma di tres luna. E

nivel eksepshonalmente haltu akí di kobertura di importashon ta un refleho di e nivel haltu di

reserva ofisial bruto i e echo ku ainda importashon di produkto i servisio a keda bou di e nivel di

promé ku e krísis di COVID-19.

Mientrastantu, for di fin di 2019, e bankonan komersial a bin ta registrá un tendensia di oumento

den likides, sin ta duna niun señal di bahada riba término korto. No opstante, na 2021, e oumento

den krédito ekstendé na sektor privá tabata moderá, ku un promedio anual di 1,3%, i tabata

henteramente debí na e oumento den fiansa hipotekario.

En bista di esaki, CBCS a disidí di mantené e direkshon aktual di su maneho monetario. Esei ta

nifiká ku reserva obligatorio ta keda na 19,00%, beleningsrente na 1,0%, i MPC lo no purba di

apsorbé mas likides den e findishinan semanal di Sertifikado di Depósito (CD) entre e bankonan

komersial lokal.

No opstante, tin bastante faktor ku por afektá e perspektiva ekonómiko di e union monetario i

mayoria di nan ta faktor ku por tin un efekto negativo. Rusia su invashon resien di Ukrania por

empeorá e trabanan den e kadena di suministro i pone preis di materia prima, prinsipalmente di

krudo i produkto di grano, subi asta mas. Esei lo provoká mas inflashon na Kòrsou i Sint Maarten i

por afektá e kobertura di importashon tambe, ya ku importashon lo bira mas karu. Fuera di esei, e

bankonan komersial i invershonistanan institushonal por bira ménos inkliná pa invertí den

eksterior, debí na e nivel mas haltu di insertidumbre riba e merkadonan finansiero internashonal.

Algun otro faktor ku por tin un efekto negativo riba e perspektiva akí ta desaroyo di e pandemia,

segun ku mas variante sigui aparesé, i un konsolidashon fiskal riguroso ku no ta laga espasio pa

invershon di gobièrnu. ‘Mirando e nivel haltu di insertidumbre, MPC lo sigui vigilá e desaroyonan

djaserka i ahustá direkshon di e maneho monetario si ta nesesario’, asina Jardim a konkluí.

Willemstad, 29 di mart 2022

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

***

E Komité di Maneho Monetario di CBCS ta deliberá a lo ménos kada kuartal riba e desaroyonan ekonómiko i

monetario di momento, i riba direkshon di maneho monetario. Komité di Maneho Monetario ta tuma

desishon tokante direkshon di maneho monetario i uso di e instrumentonan di maneho monetario, pa

despues Hunta di Maneho di CBCS ratifiká esakinan

