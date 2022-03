Publico ta importante pa teatro

Minister Maduro ta felicita tur artista na ocasion di e celebracion di Dia Mundial di Teatro

ORANJESTAD – Diadomingo ultimo, Minister Xiomara Maduro di Cultura, tabata presente na Cas di Cultura pa e celebracion di Dia Mundial di Teatro y tambe pa entrega di e Premio Nacional di Teatro 2022 na sr. Persey Jean D’or.

Durante e anochi aki, Minister Maduro a hiba palabra y a expresa e importancia di teatro pa cu nos cultura, muy en particular e mandatario a pone enfasis riba e publico presente cu ta un componente importante pa e mundo di teatro. ‘Sin publico no tin teatro, e satisfaccion di mas grandi ta e aplauso cu cada obra ricibi na final’, asina e mandatario a señala den su discurso na e ocasion aki, poniendo luz riba e importancia di e presencia di publico pa cu continuacion di e arte di teatro, no solamente na Aruba pero tambe rond mundo en general.

Pa e celebracion aki tabata tin presentacion di diferente artista y na final por a aprecia un parti di e obra Romeo y Julieta presenta pa e maestronan di CKV y algun artista cu a ricibi e masterclass di teatro for di e maestra internacional di teatro, sra. Hilda Hellwig.

E anochi a conta tambe cu e reconocemento di sr. Percey Jean D’or na kende a dedica e Premio Nacional di Teatro 2022 pa su aporte y trayectoria bunita den e mundo di teatro na Aruba.

Minister Maduro den su discurso a gradici tur artista y instancia cu ta brinda tarima pa nos por biba nos cultura. ‘Cu nos por sigui engrandece e arte di teatro y cu nos por sigui mira nos Cas di Cultura bon bishita.’ tabata e palabranan final di e mandatario. Minister Maduro ta gradici Departamento di Cultura, Fundacion Arte Pro Arte (FARPA), Cas di Cultura, UNOCA y tur artista cu a duna un presentacion durante e celebracion bunita aki.

