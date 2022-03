Durante conferencia di Prensa Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro:

E resultado di e evaluacion di Standard & Poor’s ta duna e inversionista un señal cu Aruba ta un pais sigur pa nan inversion

E situacion di debe ta keda un preocupacion

ORANJESTAD – Durante e conferencia di Prensa, Minister di Finansa y Cultura a elabora riba e evaluacion economico y financiero di nos pais Aruba door di e companianan di rating. Tur aña den luna di maart ta ricibi e evaluacion aki, ultimo tempo esaki ta tuma luga virtualmente door di e situacion conoci. E trabaonan a wordo haci y minister ta gradici tur persona y instancia cu a brinda e informacion con pais Aruba ta avansando economicamente y financieramente despues di e situacion di pandemia. Segun e mandatario hopi biaha nos ta waak cu Aruba ta bay dilanti poco poco na normalidad pero hopi biaha nos ta lubida ariba e impacto grandi cu covid tabata tin riba e parti financiero y economico di nos pais. Na 2020 ora cu e pandemia a haci su entrada na pais Aruba, nos pais tabata mey mey di un evaluacion, e compania di rating ta trece dilanti cu paisnan na mundo cu ta biba di turismo, den esaki Aruba tabata na prome luga di bay conoce un impacto grandi caminda a premira na prome instante cu 44% di Aruba su economia lo bay atras. Danki na e sosten cu nos pais a ricibi di Hulanda e impacto riba nos economia a resulta menos, nos a bay a atras cu 27% pero asina mes esaki ta un sla grandi economicamente. Aruba cu e sosten di Hulanda, cual a wordo enfatiza pa Standard & Poor’s, nos pais a recupera mas fuerte cu locual a wordo proyecta y nos ta mantene cerca Standard & Poor’s un investment grade rating, es decir e rating cu nos tin pa inversionista, ta duna nan un señal cu Aruba ta un pais sigur pa e inversion. Banda di esaki tambe Standard & Poor’s ta duna nan espectativa, nan miras pa cu Aruba ta uno stabiel. Aruba ta avansando y ta recuperando pesey ta duna un outlook cu ta stabiel pa cu Aruba. Minister di Finansa Xiomara Maduro ta remarca cu si Standard & Poor’s ta menciona cu e debe di pais Aruba, ta keda un preocupacion y den cuadro akinan, e ta un punto delicado y cu inversionistanan ta waak e parti akinan. E areglonan cu Aruba tin cu Hulanda, e landspakket pa Aruba por sali mas fuerte di e situacion cu nos ta y esaki tambe cu un eventual prestamo di Hulanda na termino favorabel lo bay tin un impacto positivo riba e nivel di deficit y nivel di debe di nos pais. Standard & Poor’s ta keda mira e relacion di Aruba y Hulanda den esaki y na ki acuerdo nos lo por yega.

Minister Maduro a trece dilanti cu siman pasa diabierna Conseho di Minister di Reino a indica cu locual ta e fiansanan cu nos a haya pa locual ta sosten di likidez di 915.5 miyon florin cu esakinan a wordo refinancia pa e periodo nos dilanti di 18 luna. Pa esaki pa e proximo 18 luna Aruba lo no mester paga y lo ta na 0% di interes, cual sigur pa locual ta trata e rating di pais Aruba, e credibilidad financiero pa nos pais y e trankilidad cu esaki ta brinda na e invesionistanan tambe ta punto cu Standard & Poor’s ta mira pa manetene su outlook stabiel. Tambe Standard & Poor’s ta indica cu no solamente e convenio cu Hulanda pero si mira un reapertura di e refineria y e uso di e terminalnan lo yuda pa hisa e rating di nos pais. Pa e ultimo aki Standard & Poor’s no a tuma esaki den consideracion, mirando e historial di Aruba na 2012 , e gobernacion e tempo ey a indica e refineria lo bay habri y cu lo bay tin entrada pero esaki no a realiza pesey Standard & Poor’s awor aki tin mas prudencia y ta pesey a laga esaki afo. Importante ta cu Aruba ta mantene cerca Standard & Poor’s un investment grade erating y cu un outlook postivo y stabiel cual ta importante pa pais Aruba segun Minister di Finansa Xiomara Maduro.

