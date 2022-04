Mester garantisá espasio pa invershon públiko

Trayekto di konsolidashon presupuestario mester ta faborabel pa kresementu

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — ‘No tin duda ku konsolidashon presupuestario ta indispensabel pa

por pone finansa di gobièrnu di Kòrsou i di Sint Maarten riba un ruta sostenibel i krea espasio riba

presupuesto di gobièrnu pa por atendé ku e impaktonan ekonómiko negativo ku por tin den

futuro. No opstante, mester yega na e konsolidashon ei di un forma gradual i struktural, pa e no

frena kresementu ekonómiko’, asina Richard Doornbosch, Presidente di Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten (CBCS), ta deklará den Banko su último Economic Bulletin di mart 2022.

En bista di esei, un trayekto di konsolidashon presupuestario mester garantisá espasio pa invershon

públiko.

Doornbosch ta enfatisá ku e konsolidashon presupuestario lo mester ta basá riba un plan di kuater

aña, ku ophetivo operashonal fihá pa tur dos banda di presupuesto, tantu gastu komo entrada.

Ademas, e plan mester ta basá riba suposishon reservá pa loke ta trata kresementu ekonómiko i

finansa públiko, i fiha prioridat na un manera kla. Fuera di esei, na e banda di gastu, e gobièrnunan

lo mester fortifiká maneho di finansa públiko. Na mes momento, na e banda di entrada,

implementashon di reforma di impuesto ta krusial.

‘Pa e plan di konsolidashon fiskal por faboresé kresementu, e mester garantisá espasio pa

invershon públiko tambe. E impakto positivo ku invershon públiko por tin riba kresementu

ekonómiko, prinsipalmente den tempu ekonómikamente difísil, por ta benefisioso pa Kòrsou i Sint

Maarten’, asina Doornbosch ta argumentá. Di 2011 pa 2021, komo promedio, invershon públiko a

representá apénas 2,5% di PIB na Kòrsou i asta ménos, apénas 1,6%, si laga afó konstrukshon di e

hospital. Na Sint Maarten, komo promedio, invershon públiko tabata apénas 0,8% di GDP den e

periodo di 2011 pa 2021.

Te na ki grado invershon públiko ta oumentá kresementu ekonómiko ta dependé di kon haltu e

asina yamá multiplikadónan (multipliers) fiskal ta. Multiplikadó fiskal ta midi e impakto di maneho

fiskal diskreshonario riba produkshon na korto plaso. Ku otro palabra, multiplikadó fiskal ta indiká

kuantu un maneho fiskal ekspansivo lo benefisiá ekonomia, òf kuantu un maneho fiskal kontraktivo

lo kosta ekonomia, den un aña spesífiko. Mirando ku nos ekonomianan ta sumamente habrí i

chikitu, multiplikadó fiskal na Kòrsou i Sint Maarten ta relativamente abou, ya ku den nos kaso, un

parti mas haltu di e efekto di gastu públiko ta bai pèrdí debí na importashon. No opstante, segun

sierto investigashon, den tempu ‘anormal’ e multiplikadónan fiskal sa ta mas haltu ku bou di

sirkunstansia ekonómiko normal. Ademas, riba término largu, invershon di gobièrnu ta kontribuí

mas na kresementu di produkshon, kompará ku konsumo di gobièrnu.

‘Distinto for di otro pais den desaroyo, danki na e regla di staande inschrijving, Kòrsou i Sint

Maarten tin e posibilidat di fia na interes relativamente abou. Sin embargo, un kondishon

importante na momento di amplia invershon públiko ta ku e gobièrnunan mester skohe i manehá

nan proyektonan di invershon ku e ophetivo di maksimalisá e benefisio ekonómiko di esakinan. Ku

esei na mente, ta rekomendabel pa formulá un programa di invershon bon pensá, kaminda ta

evaluá i duna prioridat na e proyektonan di invershon a base di nan kosto- i benefisionan i nan

kontribushon na kresementu sostenibel riba plaso largu’, asina Richard Doornbosch a konkluí.

E teksto kompleto di e Informe di Presidente i e Economic Bulletin di Banko pa mart 2022 ta

disponibel riba website di Banko Sentral na https://www.centralbank.cw/publications/economicbulletins

Willemstad, 31 di mart 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

PB2022-016 Fiscal consolidation path should be growth-friendly EN

PB2022-016 Fiscal consolidation path should be growth-friendly NL

PB2022-016 Fiscal consolidation path should be growth-friendly PA

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype