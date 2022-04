Minister Geoffrey Wever ta firma peticion pa financiamento di implementacion di Aruba Fair Trade Authority

Den siman cu a pasa, dia 31 di maart, Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever a firma e plan van aanpak pa implementacion di Aruba Fair Trade Authority (“AFTA”). Minister Wever a haci e peticion di financiamento na Caribisch Orgaan Voor Hervorming en Ontwikkeling (“COHO”) den cuadro cu e implementacion di e reformanan economico di Landspakket.

E Aruba Fair Trade Authority lo wordo estableci como un organo independiente. E peticion pa financiamento na COHO ta regarda solamente e recursonan necesario pa ehecuta e plan di implementacion y plan di comunicacion pa e aña di implementacion 2022.

“Trabounan importante den e fase di pre-implementacion a wordo haci door di Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI)” segun minister Wever. Financiamento a wordo pidi na COHO pa e “start-up costs” pa establece e organo independiente AFTA, den un solo biaha pa e implementacion den aña 2022, esta AWG 620.000 Florin. “E proyecto aki ta contribui fundamentalmente na un concurencia husto y ta den beneficio di comerciantenan y consumidornan”.

E gastonan structural pa AFTA desde e drenta den vigor nan 2023, a wordo presupuesta den e concepto di presupuesto Land Aruba 2023. Den e trayectorio di implementacion di 2022, un experto externo den autoridad independiente di competencia (mededingingsautoriteit) lo wordo contrata (“ingehuurd”) y dos ambtenaar for di e aparato gubernamental lo wordo apunta pa hunto cu e experto externo den autoridad independiente di competencia, ehecuta e trayectorio di implementacion y e plan di comunicacion. E personal aki lo haya training di e experto externo den autoridad independiente di competencia y nan lo sigui stages tambe cerca Authority for Consumers and Markets (ACM) y e Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) como parti di nan training.

E startformatie di e AFTA lo consisti di 3 FTE’s: un director y dos funcionario di supervision. E experto externo den autoridad independiente di competencia lo ta encarga cu e proceso di selecta e director y demas personal pa cuminsa traha na 2023 na AFTA.

Asina ta sigui creando e condicionnan necesario pa avansa desaroyo economico di nos Aruba”, Geoffrey Wever.

Minister Geoffrey Wever ondertekent aanvraag voor financiering van de implementatie van Aruba Fair Trade Authority

Vorige week 31 maart, heeft de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, het plan van aanpak voor implementatie van de Aruba Fair Trade Authority (AFTA) ondertekend om, in het kader van de implementatie van de economische hervormingen uit het Landspakket, financiering van het project aan te vragen bij het Caribisch Orgaan Voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

De AFTA zal opgericht worden als een onafhankelijk orgaan. De aanvraag voor financiering aan COHO betreft alleen de middelen die noodzakelijk zijn om het implementatie- en communicatieplan voor het implementatiejaar uit te voeren. De structurele kosten vanaf inwerkingtreding van de AFTA zijn opgenomen in de concept begroting Land Aruba 2023. In het implementatietraject van 2022, wordt een externe expert (mededingingsexpert) ingehuurd en worden twee ambtenaren vanuit het overheidsapparaat geworven die samen met de mededingingsexpert het implementatietraject en communicatieplan moeten uitvoeren. Deze twee medewerkers zullen door de expert getraind worden en zullen ook via stages bij de Authority for Consumers and Markets (ACM) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) de nodige trainingen volgen. De startformatie bestaat uit 3 fte’s: een directeur en twee toezichtmedewerkers. De expert dient voor de werving en selectie van de directeur en het restant personeel te zorgen die vanaf 2023 werkzaam zullen zijn in de AFTA. De wervings- en selectieprocedure is gestart.

Minister Geoffrey Wever: “Belangrijke werkzaamheden voor de pre-implementatie zijn verricht door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI). Voor de eenmalige implementatiekosten van de onafhankelijke mededingingsautoriteit 2022 is AWG 620.000,- voor financiering gevraagd aan COHO. De structurele kosten zijn ten laste van de Landsbegroting”. “Dit project draagt wezenlijk bij aan eerlijke marktconcurrentie en is in het belang van ondernemers en consumenten”.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype