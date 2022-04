Notisia di polis di djárason 30 di mart te ku djaluna 4 di aprel 2022/Politieberichten van woensdag 30 maart tot en met maandag 4 april 2022

Notisia di polis di djárason 30 di mart te ku djaluna 4 di aprel 2022

Aksidente entre outo i skuter

Den oranan di anochi di djadumingu 3 di aprel un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Boneiru. Shofùr di e skuter tabata manehando riba Kaya Boneiru, kual ta un ‘éénrichtingsweg’, bayendo den direkshon di Kaya Grandi. Shofùr di e outo tabata biniendo di direkshon kontrali, pues manehando den direkshon robes i a bin dal den e skuter. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. A detené shofùr di e outo pa manehá bou di influensia di alkohòl i a bai kuné warda pa un análisis di rosea. A konsekuensia di resultado di esaki a kita su reibeweis.

Ladronisia di skuter

Riba djasabra 2 di aprel a drenta keho di ladronisia di un skuter. E skuter tabata stashoná riba e sitio di stashoná di un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio A. Abraham. Entre 31 di mart i promé di aprel, deskonosínan a bai ku e skuter pretu di marka Kymco, numerá MF-329. Ta investigando e kaso.

Detenshon den Centrumgebied

Den oranan di mardugá riba djasabra 2 di aprel polis a hañ’e obligá pa aktua ku man duru kontra un sospechoso i algun personanan presente den Centrumgebied en konekshon ku violensia públiko. Durante di detenshon di e sospechoso, ku tabata enbolbí de un kaso di bringamentu, tantu e sospechoso komo algun di esnan presente a kuminsá bringa ku polis i no tabata duna oido na e vários yamada di polis pa hala atras i koperá. Mirando e diferente menasanan i e situashon peligroso ku e agentenan polisial tabata aden, e agentenan a haña nan obligá di hasi uzo di nan arma reglamentario pa a los tiru di atvertensia i tambe a uza ‘pepperspray’. Uzo di esakinan semper ta e último rekurso mirando ku nan por tin un impakto hopi grandi. Na momentu ku a hasi uso di e ‘pepperspray’ un aspirante (agente den treinen) tambe a haña ‘pepperspray’ den su wowo. E sospechoso detené ta un hòmber di inisial S.H.R. di 24 aña di edat. A detené pa no duna oido na òrdu di polis, pa no tin identifikashon bálido riba dje i pa kousa peliger riba karetera públiko.

Mas i mas ta e kaso ku ta hendenan presente ta stroba polis su trabou riba kaya durante ke ta ehersé su tareanan. Esaki ta sòru pa eskalashon innesesario i ta un echo kastigabel. Nos ta komprondé e ku emoshonnan por eskala durante di un detenshon òf aktuashon di polis. Sinembargo ta tarea di polis pa sòru órden públiko i seguridat. Dor di mete, komo siudadano, durante un detenshon òf durante di kualke otro akshon di polis, tin chèns ku situashonnan peligroso por surgi. P’esei tambe nos ta hasi un yamada pa atendé ku esaki di manera konsiente i adekuá.

Detenshon pa maltrato

Riba djaweps 31 di mart a detené un hòmber di inisial C.A.M.C. di 29 aña en konekshon ku maltrato ku un arma. E sospechoso a maltratá un hòmber ku un bòter di serbes durante di un bringamentu na un kas situá na Kaya Regina. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Kòntròl di tráfiko plania

Riba djárason 30 di mart, den oranan di atardi, a tene kòntòl di tráfiko plania riba Kaya Internashonal i riba Kaya Amsterdam.

Durante di e kòntròlnan aki a duna prosèsferbal pa lo siguiente:

9x pa manehá sin reibeweis

7x pa manehá sin seguro bálido

44x pa manehá sin faha di seguridat bisti

6x pa uza telefòn durante ku ta manehá

1x pa manehá sin stul pa mucha

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma pa kore sin faha di seguridat bistí ta $110.

Dos kaso di hogamentu riba mesun dia

Riba djárason 30 di mart, alrededor di 12:25 or di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon ku a topa un sambuyadó den pèrta den laman den besindario di Saliña. Un piskadó a topa ku a sambuyadó. A hiba e víktima kantu kaminda personal di ambulans mesora a kuminsá ku reanimá, pero esaki tabata en bano. Ta trata di un turista maskulino di inisial W.C.M.T. nase 27 di yanüari 1954. E defuntu tabata sambuyando ku dos amigu.

Algu mas lat, alrededor di 1 or di mèrdia, un otro notifikashon di un kaso di hogamentu a drenta. Un hòmber tabata snòrkel ku un amigu na Klein Bonaire. Diripiente e amigu a kai den un pániko i e hòmber a purba hib’e kantu. Un boto ku tabata pasando a duna asistensia i a kuminsá reanimá riba e boto. Personal di ambulans a tuma ofer ora a yega kosta, pero esaki tabata en bano. E turista maskulino di inisial A.M.J., nase riba 10 di ougùstùs 1976, a bin fayesé. KMar i Wardakosta a asistí KPCN den e kaso lamentabel aki.

A detené hòmbernan

Riba djárason 30 di mart a detené un hòmber di inisial J.E.A. di 44 aña i un hòmber di inisial K.D.Q.A. di 18 aña di edat. A para un di e hòmbernan pa un kòntròl komo e tabata manehando un bròmer sin hèlm bisti. E bròmer no tabatin plachi di number tampoko. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin su reibeweis ni un prueba di seguro huntu kuné. Dor di esaki a disidí pa bai ku e bròmer warda. Na momento ku tabata takel e bròmer pa bai kuné, e shofùr i e otro sospechoso a kuminsá resistí i a menasa pa tira polisnan ku piedra. Durante di nan detenshon e hòmbernan a sigui duna resistensia i menasa e agentenan dor di kua e agentenan a haña nan obligá di uza ‘pepperspray’. Shofùr di e bròmer a haña un prosèsferbal tambe.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 30 maart tot en met maandag 4 april 2022

Aanrijding tussen auto en scooter

In de avonduren op zondag 3 april vond een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter op de Kaya Bonaire. De bestuurder van de scooter reed op de eenrichtingsweg Kaya Bonairerichting de Kaya Grandi. De bestuurder van de auto reed de verboden richting in en botste tegen de scooter aan. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto werd aangehouden voor het rijden onder invloed en werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Als gevolg hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Diefstal scooter

Op zaterdag 2 april werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter. De scooter stond op de parkeerplaats van een toeristenaccommodatie aan de Bulevar Julio A. Abraham geparkeerd.

Tussen 31 maart 2022 en 1 april hebben onbekenden de zwarte scooter van het merk Kymco, met nummerplaat MF-329, meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding in Centrumgebied

In de nachtelijke uren op zaterdag 2 april was de politie genoodzaakt om streng op te treden tegen een verdachte en enkele andere personen in verband met een zaak van openlijke geweldpleging in het Centrumgebied. Tijdens de aanhouding van een verdachte die bij een vechtpartij betrokken was, gingen zowel de verdachte als enkele aanwezigen het gevecht met de politie aan en gaven geen gehoor aan de verschillende vorderingen van de politie om afstand te houden en mee te werken. Gezien de verschillende bedreigingen die geuit werden en de gevaarlijke situatie waarin de agenten zich bevonden, zagen agenten zich genoodzaakt het dienstwapen te gebruiken om waarschuwingsschoten te lossen en werd er ook gebruik gemaakt van pepperspray. Deze worden altijd pas in het ergste geval gebruikt gezien ze een grote impact kunnen hebben. Tijdens het gebruik van pepperspray kreeg ook een aspirant per ongeluk pepperspray in zijn ogen. De verdachte die aangehouden werd betreft een 24-jarige man met initialen S.H.R. Hij werd aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie, voor het zich niet kunnen identificeren en voor het veroorzaken van gevaar op de openbare weg.

Het komt steeds vaker voor dat de politie tijdens haar werk op straat door omstanders belemmerd wordt in het uitoefenen van haar taken. Dit zorgt voor onnodige escalatie en is een strafbaar feit. Wij begrijpen dat emoties soms op kunnen lopen bij een aanhouding of ingrijpen van de politie. Het is echter de taak van de politie om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Door als omstander je te mengen in een aanhouding of een andere inzet van de politie kunnen er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. Wij roepen u dan ook op om daar bewust en gepast mee om te gaan.

Aanhouding mishandeling

Op donderdag 31 maart werd een 29-jarige man met initialen C.A.M.C. aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachte had een andere man met een bierfles mishandeld tijdens een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Regina. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Geplande verkeerscontroles

Op woensdag 30 maart werd in de middaguren op de Kaya Internashonal en op de Kaya Amsterdam geplande verkeerscontroles gehouden.

Hierbij werden de volgende processen verbaal uitgeschreven:

9x rijden zonder rijbewijs

7x rijden zonder geldige verzekering

44x rijden zonder autogordel

6x bellen tijdens het rijden

1x rijden zonder kinderzitje

Doe een gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de inzittende op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen het voorruit en wordt niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110.

Twee verdrinkingsgevallen op dezelfde dag

Op woensdag 30 maart kreeg de politiecentrale omstreeks12:25 uur melding dat er een duiker in nood in zee was aangetroffen in de buurt van Saliña. Een visser trof het slachtoffer aan. Het slachtoffer werd aan de kant gebracht waar het ambulancepersoneel direct overging tot reanimatie, maar dit mocht niet meer baten. Het betreft een mannelijke toerist met initialen W.C.M.T. geboren op 27 januari 1954. De overledene was samen met twee andere vrienden aan het duiken.

Iets later omstreeks 13:00 uur kwam er een andere melding van verdrinking binnen. Een man was met een vriend bij Klein Bonaire aan het snorkelen. De vriend raakte ineens in paniek waardoor de man hem naar de kust probeerde te brengen. Een langsvarende boot stopte om hulp te bieden. Men begon op de boot te reanimeren. Dit werd bij aankomst aan de kust door het ambulance personeel overgenomen, maar mocht niet baten. Het betrof een mannelijke toerist met initialen A.M.J. geboren op 10 augustus 1976. De KMar en de Kustwacht hebben KPCN ondersteund tijdens dit geval.

Mannen aangehouden

Op woensdag 30 maart werden een 44-jarige man met initialen J.E.A. en een 18-jarige man met initialen K.D.Q.A. aangehouden. Eén van de mannen werd gestopt voor controle omdat hij zonder helm op een brommer reed. De brommer was niet voorzien van een kentekenplaat. Bij nadere controle kon hij ook geen geldige rijbewijs en verzekeringspapieren tonen. Hierdoor werd besloten om de brommer ter bewaring naar het politiebureau te brengen. Tijdens het takelen van de brommer begonnen de bestuurder en de andere verdachte zich te verzetten en dreigden met stenen te gooien naar de agenten. Tijdens de aanhouding van de mannen ging het verzet en bedreiging tegen de agenten door waardoor de politie genoodzaakt was pepperspray te gebruiken. De bestuurder van de brommer kreeg een proces-verbaal.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

