Minister Xiomara Maduro na Parlamentario Mansur:

“Ta miyonario no ta dunabo e autoridad pa lastra otro hende cu no ta politico”

ORANJESTAD – Durante e reunion di Presupuesto 2022, Parlamentario Mansur a haya ta bon pa lastra 3 hoben humilde pasobra cu nan a haya un trabao na Departamento di Impuesto. Hopi condenabel cu un miembro di Parlamento ta recuri durante su disertacion den tratamento e ley mas importante di nos pais, cual ta Presupuesto, pa menciona nomber di 3 hoben. Acaso e tres hobennan aki, yiunan di tera no tin e derecho di haya un trabao? Ta pasobra nan a haya un trabao nan mester wordo lastra? Parlamentario Mansur unda e respet y derecho di privacidad a keda pa e tres hobennan? Pakico mester a ataka e tres hoben, pasobra nan a haya e oportunidad pa traha pa nos pais y hiba nos pais y nan mes padilanti. E hobennan aki tin derecho riba un oportunidad pa progresa den bida, no ta pasobra nan di famia humilde mester ofendenan. No ta pasobra parlamentario Mansur ta miyonario, ta dune e derecho pa trata yiunan di tera na un forma baho asina. Ki ehempel esaki ta di un politico cu ta pretende di hiba un politica nobo? Ki señal Parlamentario Mansur ta manda aki cu su atake y lastramento di yiunan di tera hoben? Den su ansha pa poder ta saca su gal politico y ataka ciudadanonan cu no ta politico y no ta den sala di parlamento pa por defende nan mes. E actitud di Parlamentario Mansur pa segrega y marca ciudadanonan paso nan a haya un trabao no por ta aceptabel den ningun forma. Politiconan despota cu mentalidad asina ta peliger pa nos pais y hamas y nunca lo mag di tin poder den nan man pa goberna. Esaki ta demostra tambe con bo pensamento ta y un curazon preto. En bes di contribui positivamente na e tratamento di Presupuesto pa bienestar di nos pais, ta ataka hobennan y ta demostra cu bo no ta cla pa traha. Ta conseha Parlamentario Mansur pa e haci algo cu su mes consenshi y curazon.

