Indiase president op bezoek bij Tweede en Eerste Kamer

De Tweede en Eerste Kamer ontvingen op woensdag 6 april de Indiase president Ram Nath Kovind, die een staatsbezoek bracht aan Nederland.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, de Indiase president Ram Nath Kovind en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp hield een welkomstspeech. “De relatie tussen India en Nederland is sterk. Uw bezoek aan ons land symboliseert dat. Er is in de Tweede Kamer grote belangstelling voor de ontwikkelingen in India.”

“De commissie voor Buitenlandse Zaken heeft besloten om dit jaar de samenwerking met India tot een van haar prioriteiten te maken. Het besluit van de commissie toont het belang dat ons parlement hecht aan de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en India. Het onderstreept ook dat wat er in India gebeurt, voor ons in Nederland belangrijk is”, aldus de Kamervoorzitter. De president ging daarna in gesprek met verschillende Tweede en Eerste Kamerleden.

75 jaar betrekkingen

President Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind brengen van dinsdag 5 april tot en met donderdag 7 april een staatsbezoek aan Nederland. Het bezoek markeert 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de beide landen dit jaar.

Tulp

Voorafgaand aan de officiële start van het staatsbezoek bezochten de president en zijn echtgenote op maandag 4 april de Keukenhof. In het park doopte het presidentieel paar in het bijzijn van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken een nieuwe tulpensoort en gaf het de naam Maitri. De naam betekent vriendschap in het Hindi en symboliseert de 75 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en India.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heetten de Indiase delegatie officieel welkom op dinsdag 5 april in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype